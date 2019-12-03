США не считают Россию спонсором терроризма

Госдепартамент Соединенных Штатов не считает Россию государством-спонсором терроризма, она должна быть включена в соответствующий список. Об этом заявил замоссекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл во вторник, 3 декабря.

Американский дипломат признал, что Россия сама является жертвой террористических атак. Такое заявление он сделал, выступая в комитете по международным делам сената США.

Хейл заявил, что Россию не нужно включать в список государств-спонсоров терроризма в связи с действиями страны в Сирии.

Напомним, российские военные находятся в Сирии с 2015 года по просьбе правительства страны для борьбы с террористами.