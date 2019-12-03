Лишение гражданства было бы намного эффективнее в борьбе с иностранными агентами, уверен политический аналитик и главный редактор PolitRussia Руслан Осташко.

Напомним, что закон о СМИ, которые являются иностранными агентами, недавно дополнили: теперь в реестр иноагентов могут поспасть физические лица, сотрудничающие с такими изданиями. Осташко прокомментировал документ в большом интервью «Федеральному агентству новостей».

«Это [лишение гражданства], считаю, нужная инициатива, и первые, к кому, на мой взгляд, этот закон нужно применить, как и закон о физлицах-иноагентах, — это сотрудники "Новой газеты", которые лепят фейки один за другим. Я вообще не понимаю, как это может называться журналистикой? Пусть работают в тех странах, где им комфортно!», — подчеркнул он.

К тому же, уже есть прецеденты, когда люди и даже целое СМИ переезжают в другую страну, однако продолжают работать в русскоязычном сегменте интернет-пространства. Сейчас важно думать о доступе в Рунет, уверен главред. Надо бороться с ботами, троллями и фабриками фейков.

«Могу привести в пример "Новую газету", которая лепит фейки по Сирии с явным фотошопом, и никто не говорит, что это издание должно лишиться статуса СМИ, хотя законы такие есть. Но даже если "Новую газету" лишат статуса СМИ, кто им будет мешать работать в информационном пространстве как сайт, портал, блогерская площадка и так далее?», — спросил собеседник.

Тот же телеканал «Дождь», которого лишили лицензии на федеральное вещание, продолжает существовать даже с «копеечной» аудиторией. И неизвестно, на какие деньги. Так что важно еще решить вопрос о раскрытии доходов.

«Подход к журналистике должен быть примерно такой, как к чиновникам и депутатам, которые декларируют свои доходы. Эти люди должны разъяснять, откуда у них деньги на штрафы, по крайней мере, мы должны знать, как они это объясняют», — предложил аналитик.

Расследование ФАН «Либеральные журналисты РФ работают на ИГ*» показало, что сотрудник «Новой газеты» Денис Коротков на протяжении нескольких лет был тесно связан с боевиками «Исламского государства»*. Кроме этого, он исполнял платные заказы беглого олигарха Михаила Ходорковского.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещена на территории России.