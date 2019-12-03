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20:28   3 Декабря 2019
Россия

Лавров обсудил с послами стран ЕС Ливию, Сирию и конфликт на Украине

Лавров обсудил с послами стран ЕС Ливию, Сирию и конфликт на Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с главами дипломатических миссий стран — членов Евросоюза и представителем ЕС в Москве Маркусом Эдерером ситуацию в Сирии и Ливии, а также внутриукраинский конфликт. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство.

На встрече, прошедшей 2 декабря, стороны также поговорили о реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Кроме того, на встрече обсудили перспективы восстановления отношений между Россией и Евросоюзом. Российская сторона подчеркнула готовность к конструктивному взаимодействию с новым руководством ЕС, отметили в МИД РФ.

«Акцентирована контрпродуктивность односторонних ограничений, сдерживающих развитие торгово-экономических связей в Европе, а также других шагов, чреватых эрозией системы международного права и появлением новых разделительных линий на континенте», — добавили в ведомстве.

Напомним, Федеральное агентство новостей (ФАН) выпустило вторую часть расследования, где рассказывается о сотрудничестве США и террористической группировки «Исламское государство» в Сирии.

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Автор: Арсений Аскольский
#лавров #мид рф

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