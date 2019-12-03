Осташко считает, что «свободный» Навальный выгоден некоторым политикам

Блогер Алексей Навальный выгоден некоторым представителям власти, считает политический аналитик и главный редактор PolitRussia Руслан Осташко. Именно поэтому он все еще не в тюрьме.

Собеседник «Федерального агентства новостей» напомнил, что преступления блогера доказаны судом, однако он прощается с «небом в решетку» уже спустя несколько суток — «уникальный случай».

«Дело в том, что он выгоден некоторым представителям власти: судя по всему, его используют как сливной бачок, как орудие в борьбе между "башнями"», — предположил главред.

Помимо арестов, на Навального и его «Фонд борьбы с коррупцией», который признали иноагентом, сыпется множество штрафов. Но и это не останавливает их, поскольку деньги на выплату дают спонсоры.

«А если их всерьез прижмет, они просто уедут за границу и будут вести ту же самую деятельность, находясь физически за рубежом», — констатировал Осташко.

Что касается криптовалюты, в которой и получает финансирование Навальный и Ко, то ей очень сложно противостоять. Как напомнил аналитик, ее создавали для того, чтобы государственные органы не могли ее контролировать.