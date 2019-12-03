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19:32   3 Декабря 2019
Россия

Осташко считает, что «свободный» Навальный выгоден некоторым политикам

Осташко считает, что «свободный» Навальный выгоден некоторым политикам

Блогер Алексей Навальный выгоден некоторым представителям власти, считает политический аналитик и главный редактор PolitRussia Руслан Осташко. Именно поэтому он все еще не в тюрьме.

Собеседник «Федерального агентства новостей» напомнил, что преступления блогера доказаны судом, однако он прощается с «небом в решетку» уже спустя несколько суток — «уникальный случай». 

«Дело в том, что он выгоден некоторым представителям власти: судя по всему, его используют как сливной бачок, как орудие в борьбе между "башнями"», — предположил главред.

Помимо арестов, на Навального и его «Фонд борьбы с коррупцией», который признали иноагентом, сыпется множество штрафов. Но и это не останавливает их, поскольку деньги на выплату дают спонсоры. 

«А если их всерьез прижмет, они просто уедут за границу и будут вести ту же самую деятельность, находясь физически за рубежом», — констатировал Осташко.

осташко и нава

Что касается криптовалюты, в которой и получает финансирование Навальный и Ко, то ей очень сложно противостоять. Как напомнил аналитик, ее создавали для того, чтобы государственные органы не могли ее контролировать.

«То есть невозможно проверить источники финансирования. Вопрос стоит не в запрете, а в регулировании криптовалюты. В том, чтобы иметь на государственном уровне возможность вводить свою российскую криптовалюту. Если это эффективное оружие, то мы тоже можем ее использовать», — заключил он.

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Автор: Анна Манц
#криптовалюта #навальный #фбк #осташко

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