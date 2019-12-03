ИГ* помогает США устраивать в Сирии провокации против законных властей — эксперт

Федеральное агентство новостей (ФАН) выпустило вторую часть расследования, где рассказывается о сотрудничестве США с ИГ* и боевиками-курдами. Американские инструкторы также обучают террористов грамотно вести информационные войны.

Глава межкомиссионной рабочей группы по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Общественной палаты РФ политолог Сергей Марков в беседе с ФАН отметил, что США — хорошие учителя на поприще массовой лжи. По его словам, скоро мы увидим большое количество созданных по всем канонам фейков.

Марков считает, что работа будет вестись по аналогии с «Белыми касками» — самым успешным проектом в истории информационных войн.

«"Отрадно" заметить, что Штаты творчески осваивают и развивают этот опыт, создавая подобную организацию среди игиловцев. С ней будет легко обвинить [президента Сирии Башара] Асада в еще каких-либо несуществующих военных преступлениях», — заявил эксперт.

Марков считает, что США преуспели в информационных войнах — успех «Белых касок» был оглушительным, потому что их американским кураторам принадлежат все мировые СМИ.

Информационная поддержка важна для США в Сирии, поскольку они не имеют понятных и внятных целей, уверен Марков. Цель России — помочь президенту Башару Асаду восстановить законную власть в своей стране.

«США зашли в Сирию совершенно коррупционным образом, поскольку Саудовская Аравия подкупила американских политиков и генералов», — считает специалист.

По словам политолога, США стремятся не допустить полного перехода Сирии под контроль законного правительства.

«Тренируемые ими отряды из игиловцев помогут США тем или иным способом: будут устраивать провокации, оправдывая присутствие американцев, или даже воюя на их стороне», — уверен Марков.

Первая часть расследования ФАН затрагивает деятельность российского либерального журналиста Дениса Короткова из «Новой газеты». При помощи денег, полученных от беглого олигарха Михаила Ходорковского, он сотрудничал с террористами ИГ* в Сирии и добывал у них данные о российских военных на территории страны.

* террористическая группировка, запрещена в РФ