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19:23   3 Декабря 2019
Россия

РФ согласовала поставки беспошлинной нефти в Киргизию на 2020 год

РФ согласовала поставки беспошлинной нефти в Киргизию на 2020 год

Согласно поручению правительства, министерство энергетики проинформировало об объемах беспошлинных поставок нефти и нефтепродуктов из России, которые согласовали в рамках индикативных балансов и протоколов на 2020 год. По информации Минэнерго РФ, Москва согласовала объемы беспошлинных поставок нефти и нефтепродуктов Бишкеку и Сухуму.

Так, согласно пресс-релизу ведомства, в Киргизию в 2020 году поставят 50 тысяч тонн нефти и нефтепродуктов, а в Абхазию бензин автомобильный с октановым числом менее 95 — 46 тысяч тонн. Межправительственное соглашение между Россией и Киргизией действует с июня 2016 года, а с Абхазией с мая 2012 года.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #нефть #киргизия #абхазия

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