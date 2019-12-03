РФ согласовала поставки беспошлинной нефти в Киргизию на 2020 год
Согласно поручению правительства, министерство энергетики проинформировало об объемах беспошлинных поставок нефти и нефтепродуктов из России, которые согласовали в рамках индикативных балансов и протоколов на 2020 год. По информации Минэнерго РФ, Москва согласовала объемы беспошлинных поставок нефти и нефтепродуктов Бишкеку и Сухуму.
Так, согласно пресс-релизу ведомства, в Киргизию в 2020 году поставят 50 тысяч тонн нефти и нефтепродуктов, а в Абхазию бензин автомобильный с октановым числом менее 95 — 46 тысяч тонн. Межправительственное соглашение между Россией и Киргизией действует с июня 2016 года, а с Абхазией с мая 2012 года.
Минэнерго России информирует об объемах беспошлинных поставок нефти и нефтепродуктов из Российской Федерации в Киргизскую Республику и Республику Абхазия в 2020 году.https://t.co/VnUIMPsTwG pic.twitter.com/pWxuKp8vCv— Минэнерго России (@MinenergoGov) 3 декабря 2019 г.