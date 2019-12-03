Врач рассказала о вреде селедки под шубой

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала об опасности селедки под шубой для организма и посоветовала, чем заменить это блюдо на новогоднем столе.

По словам специалиста, высокое содержание жиров и углеводов и сочетание ингредиентов в селедке под шубой могут привести к тяжелым последствиям для организма. Особенно блюдо опасно для тех, у кого высокий гликемический индекс.

Закуску нельзя из-за термической обработки, хотя в ней есть овощи. Они выделяют крахмал, который увеличивает уровень глюкозы в крови.

«Уровень глюкозы резко вырастает, потом резко падает и возникает чувство усталости», — рассказала врач

Людям с преддиабетическим состоянием или диабетом, селедку под шубой есть опасно еще и из-за майонеза в блюде. Навредить организму может сама сельдь. Врач посоветовала отказаться от нее гипертоникам.

Она посоветовала менее вредную альтернативу селедке под шубой — овощной салат, приправленный растительным маслом. Он подойдет тем, у кого есть проблемы с лишним весом и непереносимостью глюкозы.