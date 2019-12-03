Участник «Молодых лидеров Рунета» рассказал, как конкурс поможет интернет-индустрии

Руководитель компании АБВ (Аналитика и бизнес-внедрения) Иван Шумилов, участвующий в конкурсе «Молодые лидеры Рунета», ответил на три вопроса «Политики сегодня» о конкурсе и о себе.

- Считаете ли вы, что этот конкурс способствует развитию интернет-индустрии в России?

- Да. Этот конкурс направлен на выявление определенных лидеров в интернет-отрасли, то есть показывает лучшие практики, лучших людей — представителей российского интернета. Соответственно, это является некой площадкой для продвижения проектов, идей, инструментов тех людей, которые там принимают участие, которые уже какую-то практику имеют и ее могут продемонстрировать другим людям, которые в этом заинтересованы, входящих в интернет-сферу или уже занимающеся какой-либо деятельностью. Определение лидеров, за которыми пойдут люди, соответственно, позитивно будет влиять на развитие российского интернета.

- Кого бы вы хотели видеть в числе соперников?

- Честно, не мониторю рынок, потому что сфокусирован больше на своей деятельности, сфокусирован на решении, на тех клиентах и той команде, с которой работаю. Даже особо по сторонам по личностям вообще никак не смотрю. Потому что главное сейчас — фокусировка, то есть не смотреть на конкурентов, а все-таки решать проблемы наших клиентов. Фокус все-таки на клиентах, а не на конкурентах типа сторонних ребят, которые так или иначе продвигают российский интернет. Так что здесь я точно не смогу назвать каких-то кандидатов и вообще в эту сторону даже не думаю.

- Почему пользователи должны выбрать именно вас?

- Есть хороший такой знак в том, что я все-таки из региона довольного-таки отдаленного — с Дальнего Востока. Есть конкретная практика успехов, достигнутых на пространстве рунета. Есть убеждение у большинства молодых ребят о том, что если ты находишься в каком-то отдаленном регионе, уж тем на Дальнем Востоке, то шансов как-то реализовать себя достаточно мало. Я вот хочу развеять этот миф и, тем самым, победа привлечет определенное внимание, даст определенную площадку и дополнительный старт, чтобы развеивать этот миф не только в Амурской области и на Дальнем Востоке, как я сейчас это делаю, но и по всей России. Чтобы молодые начинающие специалисты видели, что у интернета действительно нет границ, и важно только желание, стремление, труд. Я могу быть неким субъектом, на который можно ориентироваться и понимать, что здесь не какая-то случайность, а воплощение труда, упорства и понимания, куда идти. Это достойный пример, хочется им быть.

«Политика сегодня» является информационным партнером всероссийского конкурса «Молодые лидеры Рунета» для молодых профессионалов IT-сферы, лидеров индустрии в возрасте от 18 до 35 лет. С 1 по 10 декабря на сайте конкурса пройдет народное голосование, которое определит победителей. Прием заявок на конкурс «Молодые лидеры Рунета» завершился, и теперь всем участникам, подавшим заявку на конкурс, предстоит финальный этап. Свой голос за претендентов могут отдать все все пользователи Интернета. Они будут оценивать видео-презентации участников по предложенным критериям. Награждение победителей состоится 12 декабря на торжественной церемонии «Премия Рунета 2019».

Организаторы конкурса получили свыше 300 заявок от профессионалов интернет-индустрии, среди которых директоры подразделений, представителей стартап-рынка, ИТ-менеджеры и представители медиасферы. Среди номинантов конкурса «Молодые лидеры Рунета» заместитель главреда ТАСС Дарья Пенчилова, шеф-редактор сайта Esquire.ru Анастасия Полетаева, Директор по Маркетингу и Корпоративным продажам Ozon.Travel Даниил Заболотный, Основатель и креативный директор Little Big Agency Василий Богданов, Татьяна Меркулович, агентство Ingate, Ирины Семенюк — директор по маркетингу университета «Нетология».