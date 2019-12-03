В КПРФ поддержали преподавателя из Канады, разозлившего украинцев «мифом» о голодоморе

Председатель Комитета Госдумы по делам СНГ, депутат от фракции КПРФ Леонид Калашников в комментарии «Политике Сегодня» встал на сторону своего канадского единомышленника Дугала МакДональда (Dougal MacDonald) в споре со студентами университета Альберты украинского происхождения по вопросу голодомора 1930-х годов.

«Они у себя на родине запретили не только коммунистическую партию, но и даже серп и молот, которые символизируют орудия труда. — посетовал Калашников. — Дай им волю, они по всему миру это сделает. Судя по вашему примеру, они пытаются сделать это в стране, к которой не имеют отношения с этнической точки зрения. Национализму свойственно только свое и неприятие ничего иного».

Неприятие у студентов с украинским прошлым вызвало утверждение члена Компартии Канады мистера МакДональда о том, что термин голодомор придумала пропаганда Третьего Рейха, чтобы дискредитировать СССР. C подачи очарованных Гитлером западных медиамагнатов термин укоренился в общественном сознании, рассуждал преподаватель в статье-исследовании 2015 года для партийного бюллетеня.

«Им же ничего не докажешь языком ученых, исследователей. — усомнился в способности националистов воспринимать аргументы Калашников. — Им не докажешь и языком канадских граждан, потому что их мнение самое верное».

О том, какие аргументы использовал мистер МакДональд в своей критике «мифа» о голодоморе «Политика Сегодня» разбиралась ранее, а историк Третьего Рейха объяснил, почему коммунист отчасти прав.