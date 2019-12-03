Осташко объяснил, почему российские либералы стали «либерастами»

Российские «либералы» — это откровенный враг народа страны, заявил политический аналитик и главный редактор PolitRussia Руслан Осташко. Он дал большое интервью «Федеральному агентству новостей».

Напомним, что в 2021 году пройдут выборы в Государственную думу. Уже сейчас «оппозиция» готовит базу для массовых беспорядков, причем даже не скрывая этого. По сути, летние беспорядки в Москве были просто репетицией.

Так, одним из потенциальных претендентов на кресло в ГД от оппозиции является Евгений Ройзман. Его поддерживает беглый олигарх Михаил Ходорковский, который и спонсировал незаконные акции, а также небезызвестный Алексей Навальный, организовавший эти митинги.

«Ройзман и Навальный — это люди с уголовным прошлым, имеющие судимости. Вопрос — как наше общество реагирует на таких людей», — отметил Осташко.

Действительно, Ройзман отбыл наказание в тюрьме за мошенничество и кражу, а также создал исправительный центр для наркозависимых с не самой лучшей репутацией — здесь людей доводили до смерти.

«К сожалению, так произошло, что наша власть произвела зачистку политического пространства, и под эту зачистку попали не только либералы, которые являются откровенными врагами нашего народа… Во время этой зачистки зачистили информационное пространство, касающееся и нашей патриотической аудитории. То есть у нас нет нормальной консервативной партии, которая была бы в оппозиции к «Единой России», которая была бы не оппозиция-оппозиция, а нормальными патриотами. И в этом большая проблема», — считает аналитик.

Он заметил, что в самом либерализме нет ничего плохого. Однако в России это течение прижилось с достаточно негативной характеристикой, чего только стоят прозвища «либерасты» и «либероиды». Российские «либералы» пользуются тем, что в стране попросту не за кого голосовать, кроме как за «Единую Россию».