Осташко объяснил, почему российские либералы стали «либерастами»
Российские «либералы» — это откровенный враг народа страны, заявил политический аналитик и главный редактор PolitRussia Руслан Осташко. Он дал большое интервью «Федеральному агентству новостей».
Напомним, что в 2021 году пройдут выборы в Государственную думу. Уже сейчас «оппозиция» готовит базу для массовых беспорядков, причем даже не скрывая этого. По сути, летние беспорядки в Москве были просто репетицией.
Так, одним из потенциальных претендентов на кресло в ГД от оппозиции является Евгений Ройзман. Его поддерживает беглый олигарх Михаил Ходорковский, который и спонсировал незаконные акции, а также небезызвестный Алексей Навальный, организовавший эти митинги.
«Ройзман и Навальный — это люди с уголовным прошлым, имеющие судимости. Вопрос — как наше общество реагирует на таких людей», — отметил Осташко.
Действительно, Ройзман отбыл наказание в тюрьме за мошенничество и кражу, а также создал исправительный центр для наркозависимых с не самой лучшей репутацией — здесь людей доводили до смерти.
«К сожалению, так произошло, что наша власть произвела зачистку политического пространства, и под эту зачистку попали не только либералы, которые являются откровенными врагами нашего народа… Во время этой зачистки зачистили информационное пространство, касающееся и нашей патриотической аудитории. То есть у нас нет нормальной консервативной партии, которая была бы в оппозиции к «Единой России», которая была бы не оппозиция-оппозиция, а нормальными патриотами. И в этом большая проблема», — считает аналитик.
Он заметил, что в самом либерализме нет ничего плохого. Однако в России это течение прижилось с достаточно негативной характеристикой, чего только стоят прозвища «либерасты» и «либероиды». Российские «либералы» пользуются тем, что в стране попросту не за кого голосовать, кроме как за «Единую Россию».
«Поэтому они могут набрать 5–7 процентов протестной аудитории, даже людей, которые их ненавидят, но которые понимают, что они не хотят голосовать за «Единую Россию». Сейчас пытаются что-то изменить, вот Захар Прилепин создает партию и другие люди, но это тоже запоздалая тема», — заключил Осташко.
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