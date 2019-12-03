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19:01   3 Декабря 2019
Россия

МВД еще раз проанализирует вопрос о сохранении нештрафуемого порога в 20 км/ч

МВД еще раз проанализирует вопрос о сохранении нештрафуемого порога в 20 км/ч

Вопрос о введении штрафа за превышение ограничения скорости более чем на десять километров в час обсуждают на уровне правкомиссии по безопасности дорожного движения. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что поручит министерству внутренних дел и вице-премьеру Максиму Акимову еще раз проработать вопрос о возможном снижении нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до десяти километров в час.

Медведев, обсуждая вопрос о сохранении нештрафуемого скоростного порога в 20 километров в час, напомнил, что иногда тоже за рулем сидит и десяти км/ч не ощущает. По его словам, иногда даже на спидометре этого не видно, если речь идет о машинах не очень новых.

«Это будет поводом для того, чтобы большое количество людей просто к ответственности привлекать в той ситуации, когда у них нет намерения нарушить правила дорожного движения», — добавил премьер.

Хотя министерство транспорта в целом поддержало эту инициативу, поскольку, когда вводили лимит в 20 километров в час, средства фиксации нарушений работали хуже. Вместе с тем, ведомство с Федеральным дорожным агентством и компанией «Автодор» уже обсуждают перечень федеральных трасс, где в случае снижения нештрафуемого порога скорости повысят скоростной режим.

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Автор: Анатолий Кубарев
#медведев #штраф #мвд #скоростной режим

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