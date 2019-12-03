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Тунис занимает лидирующие позиции по количеству смертей на дорогах

Тунис занимает лидирующие позиции по количеству смертей на дорогах

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18:56   3 Декабря 2019
Весь мир

Тунис занимает лидирующие позиции по количеству смертей на дорогах

Тунис занимает лидирующие позиции по количеству смертей на дорогах

Авария с автобусом в Тунисе, жертвами которой стали  26 человек, напомнила стране о проблеме с безопасностью на дорогах. По данным издания Webdo, Тунис находится на 138 месте из 180 стран в рейтинге ВОЗ по уровню смертности от ДТП.

Согласно статистике, на 100 тысяч жителей  24,4 человека погибают в различных авариях на дорогах Туниса. Причины высокой смертности на дорогах — состояние трасс, несоблюдение правил и плачевное состояние автомобилей.

Лишь в 2019 году в Тунисе зарегистрировали более пяти тысяч ДТП, в которых погибли 999 человек, без учета последней трагедии. Еще 7326 человек в авариях пострадали.

Nation News отмечает, что из-за протестов и террористической активности Тунис признали одной из самых опасных стран для путешествий.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#дороги #тунис

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