Тунис занимает лидирующие позиции по количеству смертей на дорогах

Авария с автобусом в Тунисе, жертвами которой стали 26 человек, напомнила стране о проблеме с безопасностью на дорогах. По данным издания Webdo, Тунис находится на 138 месте из 180 стран в рейтинге ВОЗ по уровню смертности от ДТП.

Согласно статистике, на 100 тысяч жителей 24,4 человека погибают в различных авариях на дорогах Туниса. Причины высокой смертности на дорогах — состояние трасс, несоблюдение правил и плачевное состояние автомобилей.

Лишь в 2019 году в Тунисе зарегистрировали более пяти тысяч ДТП, в которых погибли 999 человек, без учета последней трагедии. Еще 7326 человек в авариях пострадали.

Nation News отмечает, что из-за протестов и террористической активности Тунис признали одной из самых опасных стран для путешествий.