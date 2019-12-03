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18:56   3 Декабря 2019
Россия

«Борец с коррупцией» Навальный зарабатывает на политике мошенничеством — Клинцевич

«Борец с коррупцией» Навальный зарабатывает на политике мошенничеством — Клинцевич

«Расследование» Алексея Навального о главе ВТБ Андрее Костине принесло блогеру пять миллионов рублей. Глава признанного иноагентом «Фонда борьбы с коррупцией» получил 10 биткоинов (4,7 миллиона рублей) и оперативно снял их в день публикации заказного материала. 

В качестве доказательства Федеральное агентство новостей опубликовало скриншот распечатки транзакции. Прослеживается определенная зависимость между появлениями громких «расследований» ФБК и миллионными «пожертвованиями». Деньги быстро снимаются, и блогер вместе с семьей уезжает отдыхать на дорогостоящие курорты.

«Борец с коррупцией» Навальный зарабатывает на политике мошенничеством — Клинцевич

Член Совфеда Франц Клинцевич в комментарии Nation News заявил, что у Навального так было всегда. Его деятельность не имеет ничего общего с реальной политикой.

«Он позиционирует себя борцом с коррупцией, при этом не брезгует никакими деньгами. Он ничего не делает бесплатно. И слово «бесплатно» в данном случае ключевое. То, чем занимается Навальный, ничего не имеет общего с реальной политикой, порядочностью и здравым смыслом», — считает сенатор. 

Напомним, в октябре Минюст РФ внес «Фонд борьбы с коррупцией» в реестр НКО, выполняющих функции иноагентов. Причиной стало выявленное финансирование фонда американскими и испанскими источниками. 

Кроме того, в отношении ФБК было возбуждено уголовное дело по статье об отмывании денежных средств. Следствие установило, что сотрудники «фонда» с 2016 по 2018 год легализовали крупные денежные суммы, полученные преступным путем. 

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Автор: Виктория Разумовская
#навальный #фбк #иноагенты

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