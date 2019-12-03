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18:34   3 Декабря 2019
Весь мир

Эксперт призвал не забывать факт «отсидки» аль-Багдади в американской тюрьме в Ираке

Эксперт призвал не забывать факт «отсидки» аль-Багдади в американской тюрьме в Ираке

Российское министерство обороны многократно подтверждало регулярные связи США и боевиков, а лидер террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади сидел в американской тюрьме в Ираке. Об этом в комментарии «НьюИнформ» напомнил востоковед и публицист Андрей Онтиков. По его словам, в той же тюрьме сидели соратники аль-Багдади.

«После его освобождения началось резкое и достаточно быстрое восхождение террористов в Ираке и Сирии», — считает эксперт.

Технологий у разведывательных служб развиваются, а при общем уровне компьютеризации существование любой террористической группировки в самостоятельном порядке невозможно, продолжил Андрей Онтиков, поэтому у боевиков есть совершенно официальный и конкретный спонсор.

«Такое, что собралась группа людей в 100–200 или 1000 человек и решила взять оружие и что-то захватить, невозможно», — добавил эксперт.

Андрей Онтиков считает террористическую группировку «Исламское государство» (запрещена в РФ) американским проектом по достижению совершенно конкретных целей США на Ближнем Востоке. Ранее Федеральное агентство новостей выпустило вторую часть расследования о том, как американские структуры сотрудничали с террористами, а в первой части расследования рассказали о связях боевиков с журналистом «Новой газеты» Денисом Коротковым, которого спонсирует беглый олигарх Михаил Ходорковский.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #сирия #ирак #аль-багдади

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