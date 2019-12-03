Радиостанция «Эхо Москвы» переживает глубокий кризис и несет жесткие убытки, напомнил политический аналитик и главный редактор PolitRussia Руслан Осташко в большом интервью «Федеральному агентству новостей».

Он не понимает, почему финансирование убыточного радио, которое поливает Россию грязью, происходит из кармана россиян. Напомним, что его содержит Газпром-медиа, как указал Осташко, — «фактически государственная компания Газпром».

«Вся наша либерда [либералы] очень хочет быть услышанной, но чтобы платило за это государство… Эту практику нужно прекращать, рубить на корню», — призвал собеседник агентства.

Большинство комментаторов на сайте «Эха» возмущает сам факт существования, заметил он. «Человек широких взглядов» Осташко не исключает, что у человека есть право очернять собственную страну, однако, по его мнению, делать он это должен на собственные деньги, а не на государственные.

«"Эхо Москвы" существует, чтобы разжигать ненависть между людьми. Не понимаю, в какой еще стране мира такая радиостанция могла бы существовать за госсчет, и почему наше государство является настолько мазохистским, чтобы позволять себе существование за госсчет таких радиостанций», — возмущен главред.

Что касается совладельца радиостанции Алексея Венедиктова, то здесь «все просто»: ведущий самостоятельно взял на себя образ «совести нации» и пытается его эксплуатировать.

«Да кому он интересен? Венедиктов — это человек, который выглядит абсолютно как бомж, но строит из себя народного кумира… Очнитесь, Алексей, вы не настолько значимая фигура. Вы никому не нужны. Даже той самой оппозиции, которую вы так любите», — обратился к нему Осташко.

Венедиктов не может вернуть рентабельность собственного издания, поэтому его нельзя назвать эффективным менеджером и талантливым журналистом, считает он. Примечательно, что на так любимом либералами Западе подобных людей попросту увольняют, тогда как в России их «холят и лелеют».

К тому же, сложно назвать «совестью нации» человека, который по собственному признанию имел сексуальные отношения со школьницами, когда преподавал в школах. Он же покрывает собственного сына от службы в армии, что, кстати, является уголовным преступлением.