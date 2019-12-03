РФ сняла ограничения на ввоз молочной продукции наливом с 32 предприятий Белоруссии

Сотрудники Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ поработали с белорусскими коллегами из департамента ветеринарного и продовольственного надзора министерства сельского хозяйства и продовольствия республики. Об этом сообщил представитель Россельхознадзора.

По его словам, решили со среды, 4 декабря, снять ограничения на поставки в РФ молочной продукции наливом с 32 белорусских предприятий. Российское ведомство продолжит работу с белорусской стороной, чтобы снять ограничения на поставки продукции животного происхождения из республики в РФ.