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18:02   3 Декабря 2019
Россия

РФ сняла ограничения на ввоз молочной продукции наливом с 32 предприятий Белоруссии

РФ сняла ограничения на ввоз молочной продукции наливом с 32 предприятий Белоруссии

Сотрудники Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ поработали с белорусскими коллегами из департамента ветеринарного и продовольственного надзора министерства сельского хозяйства и продовольствия республики. Об этом сообщил представитель Россельхознадзора.

По его словам, решили со среды, 4 декабря, снять ограничения на поставки в РФ молочной продукции наливом с 32 белорусских предприятий. Российское ведомство продолжит работу с белорусской стороной, чтобы снять ограничения на поставки продукции животного происхождения из республики в РФ.

«Россельхознадзор с 4 декабря 2019 года отменят ограничения на поставки в РФ молочной продукции наливом с 32 белорусских предприятий», — резюмировали ведомстве.

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Автор: Анатолий Кубарев
#белоруссия #общество #россельхознадзор #молочная продукция

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