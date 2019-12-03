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18:20   3 Декабря 2019
Весь мир

Трамп считает, что НАТО нужно больше гибкости

Трамп считает, что НАТО нужно больше гибкости

Президент США Дональд Трамп считает, что НАТО необходимо проявлять большую гибкость не только в отношениях с Россией, но и в вопросах борьбы с терроризмом и отношений с Китаем.

Речь об этом зашла во вторник, 3 декабря, на двусторонней встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Думаю, мы оба согласны с этим. Чтобы применять ее (гибкость) к разным вопросам, не только к одной конкретной стране», — подчеркнул американский лидер. 

По словам Трампа, такой подход был изначально выработан по отношению к Советскому Союзу, потом перешел на отношения с Россией. Однако, как отметил президент Штатов, не стоит забывать о таких вещах, как «радикальный исламский терроризм, невероятный рост Китая».

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Автор: Виктория Разумовская
#трамп

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