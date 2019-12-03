Трамп считает, что НАТО нужно больше гибкости

Президент США Дональд Трамп считает, что НАТО необходимо проявлять большую гибкость не только в отношениях с Россией, но и в вопросах борьбы с терроризмом и отношений с Китаем.

Речь об этом зашла во вторник, 3 декабря, на двусторонней встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Думаю, мы оба согласны с этим. Чтобы применять ее (гибкость) к разным вопросам, не только к одной конкретной стране», — подчеркнул американский лидер.

По словам Трампа, такой подход был изначально выработан по отношению к Советскому Союзу, потом перешел на отношения с Россией. Однако, как отметил президент Штатов, не стоит забывать о таких вещах, как «радикальный исламский терроризм, невероятный рост Китая».