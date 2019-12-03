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18:07   3 Декабря 2019
Весь мир

Dictionary выбрал прилагательное «экзистенциальный» словом 2019 года

Dictionary выбрал прилагательное «экзистенциальный» словом 2019 года

Английский онлайн-словарь Dictionary выбрал слово текущего года, им стало прилагательное «экзистенциальный». Об этом сообщили в Twitter портала.

Как указано на сайте словаря, у этого прилагательного есть два значения:

«Первое  — это «имеющий отношение к существованию». Войдя в английский язык в конце 1600-х годов, это слово часто используется, когда на кону стоит факт бытия чего-либо или кого-либо — само его существование… Второе связано с природой человеческого существования, определяемой свободным выбором индивида. Впервые записанное в начале 1900-х годов, слово связано с экзистенциализмом — философией, которая находит нашу индивидуальную свободу в принятии значимых, подлинных решений о нашей жизни».

Отмечается, что это прилагательное часто использовали при обсуждении изменений климата, насилия и преступлений с применением оружия. Также это слово полюбили демократические институты. Кроме этого, его использовали «в более несерьезных материалах попкультуры».

По данным Dictionary, в этом году популярность поискового запроса «экзистенциальный» возрастала после того, как его произносили политики. Так, в феврале кандидат в президенты США Берни Сандерс сказал, что изменение климата «представляет экзистенциальную угрозу». Тогда количество поисковых запросов выросло на 179 процентов. Еще один пример: другой претендент на место главы Штатов — Джо Байден — назвал действующего американского президента Дональда Трампа «экзистенциальной угрозой Америке», что подогрело интерес интернет-пользователей к этому прилагательному на тысячу процентов.

Dictionary выбрал прилагательное «экзистенциальный» словом 2019 года

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Автор: Анна Манц
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