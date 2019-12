Dictionary выбрал прилагательное «экзистенциальный» словом 2019 года

Английский онлайн-словарь Dictionary выбрал слово текущего года, им стало прилагательное «экзистенциальный». Об этом сообщили в Twitter портала.

Как указано на сайте словаря, у этого прилагательного есть два значения:

Отмечается, что это прилагательное часто использовали при обсуждении изменений климата, насилия и преступлений с применением оружия. Также это слово полюбили демократические институты. Кроме этого, его использовали «в более несерьезных материалах попкультуры».

There's something rather existential about the 2019 #WordOfTheYear. Read more about why we chose it: https://t.co/g928wHdtdU pic.twitter.com/MLCK1xBZwD