В Новом Уренгое кот подтолкнул девочку, выпавшую из окна на девятом этаже

Девочка посадила кота в рюкзак, а потом высунулась в окно, чтобы поискать во дворе маму. Кот засуетился в сумке и невольно подтолкнул девочку, которая упала на спасший ей жизнь сугроб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.

Происшествие случилось в Новом Уренгое еще в выходные, однако известно о нем стало только во вторник, 3 декабря. Так, семилетняя девочка выпала из окна девятого этажа и выжила благодаря сугробу, в который упала.

На данным момент известно, что девочка осталась одна дома и ждала маму, с которой они должны были пойти гулять, поэтому она и собрала кота в рюкзак. Ранец с любимым питомцем она надела на себе на спину. Девочка заждалась прихода мамы и решила посмотреть, нет ли ее во дворе, распахнула окно и высунулась.

«Кот стал толкаться в ранце, и под действием силы тяжести ребенок перевалился через подоконник и полетел вниз. по счастливой случайности падение пришлось в глубокий мягкий сугроб», — поделились деталями произошедшего в ведомстве.

Пострадавшую направили в больницу, где ее состояние проверили медики — никаких травм, угрожающих ее жизни обнаружено не было.