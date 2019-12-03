США плюют на резолюции ООН, преступно действуя в Сирии — Малькевич

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что США взяли под контроль месторождения сирийской нефти и будут делать с ней все, что сами захотят. Такое заявление он сделал журналистам после переговоров с генсекретарем НАТО.

При этом он отметил, что единственные оставшиеся в Сирии американские военные охраняют там нефть.

ФАН в ходе своего масштабного расследования, посвященного реальной деятельности США за Евфратом, установил, что нефть на самом деле полностью вывозится в Ирак и продается. В нелегальной схеме также участвуют члены «Исламского государства» (запрещено в РФ) и курдские бандформирования. Это удалось выяснить в ходе второй части расследования ФАН о связях между США и ИГ*.

Член Общественной палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЦНЗ) Александр Малькевич в беседе с изданием отметил, что далеко не в первый раз поражается наглостью Трампа в отношении Сирии. Он даже направлял обращение в связи с этим в МИД РФ

«Я хочу обратить внимание, что ФЗНЦ, российская НКО, оказался единственной организацией как в РФ, так и на международной арене, которая публично обратилась в МИД с письмом на имя Сергея Лаврова, где мы высказали свое возмущение происходящим в САР, позицией США и их вопиющей наглостью там», — рассказал он.

Эксперт озвучил изданию эксклюзивный ответ внешнеполитического ведомства: в МИД поблагодарили ФЦНЗ за позицию и разделили тревоги по этому поводу.

Чтобы препятствовать преступлениям США, нужно создавать новые международные структуры на смену ООН, способные действительно иметь вес в масштабе мировой политики. США ни во что не ставят ООН и действуют без оглядки на резолюции, уверен эксперт.

«Реформа давно назрела, и я думаю, мы постепенно идем к тому, чтобы начать формировать новую систему, поскольку так дальше продолжаться не может», — заключил Малькевич.

Первая часть расследования ФАН затрагивает деятельность российского либерального журналиста Дениса Короткова из «Новой газеты». При помощи денег, полученных от беглого олигарха Михаила Ходорковского, он сотрудничал с террористами ИГ* в Сирии и добывал у них данные о российских военных на территории страны.

* террористическая группировка, запрещена в РФ