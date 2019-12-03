Медведев считает необходимым развивать инклюзивные школы в России
Школы с возможностью обучения детей-инвалидов необходимы, поэтому надо развивать инклюзивное образование в стране. Об это сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев в рамках приема граждан. По его словам, речь не идет о конкретной ситуации, связанной с конкретной семьей или конкретным ребенком.
«Образование для ребенка, у которого есть проблемы со здоровьем, оно все-таки должно быть полноценным», — подчеркнул Медведев.
Для детей с теми или иными проблемами, которые могут посещать школу, совместное, инклюзивное образование всегда лучше, продолжил премьер-министр. Ситуация носит модельный характер, поэтому инклюзивные школы нужны не только в значимых населенных пунктах, а по всей России.
5 декабря Дмитрий Медведев в прямом эфире подведет итоги года в интервью представителям двадцати телеканалов первого и второго мультиплексов. Основные тезисы интервью будут размещаться в нашем аккаунте. Следите за публикациями #Медведев #интервью https://t.co/HqnUzGSIYo pic.twitter.com/PqkczWhOOn— Правительство России (@Pravitelstvo_RF) 27 ноября 2019 г.