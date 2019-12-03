Медведев считает необходимым развивать инклюзивные школы в России

Школы с возможностью обучения детей-инвалидов необходимы, поэтому надо развивать инклюзивное образование в стране. Об это сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев в рамках приема граждан. По его словам, речь не идет о конкретной ситуации, связанной с конкретной семьей или конкретным ребенком.

«Образование для ребенка, у которого есть проблемы со здоровьем, оно все-таки должно быть полноценным», — подчеркнул Медведев.