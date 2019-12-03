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17:49   3 Декабря 2019
Россия

Медведев считает необходимым развивать инклюзивные школы в России

Медведев считает необходимым развивать инклюзивные школы в России

Школы с возможностью обучения детей-инвалидов необходимы, поэтому надо развивать инклюзивное образование в стране. Об это сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев в рамках приема граждан. По его словам, речь не идет о конкретной ситуации, связанной с конкретной семьей или конкретным ребенком.

«Образование для ребенка, у которого есть проблемы со здоровьем, оно все-таки должно быть полноценным», — подчеркнул Медведев.

Для детей с теми или иными проблемами, которые могут посещать школу, совместное, инклюзивное образование всегда лучше, продолжил премьер-министр. Ситуация носит модельный характер, поэтому инклюзивные школы нужны не только в значимых населенных пунктах, а по всей России.

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Автор: Анатолий Кубарев
#медведев #общество #школы #инклюзивное образование

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