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17:32   3 Декабря 2019
Весь мир

Британские общественники предупредили о вреде «вегетарианского» молока

Британские общественники предупредили о вреде «вегетарианского» молока

Британская общественная организация Action on Sugar, которая исследует воздействие сахара на человеческий организм, проверила так называемое «вегетарианское» молоко.

Специалисты компании пришли в британские кофейни, чтобы приобрести для исследования популярные напитки с использованием аналогов коровьего молока, например, кокосового, рисового или миндального. После проверки оказалось, что такие позиции содержали намного больше сахара, нежели приготовленные на натуральном молоке.

Так, в латте максимального объема из Starbucks обнаружили эквивалент 23 чайных ложек сахара. Получается, что одна порция такого кофе по количеству съеденного сахара равна трем банкам Coca-Cola или четырем шоколадным кексам.

Британские общественники предупредили о вреде «вегетарианского» молока

Глава Action on Sugar Кэтрин Дженнер отметила, что на пачках «вегетарианского» молока зачастую достаточно сложной найти данные об энергетической ценности (напомним, что речь идет о Великобритании, в России такой проблемы нет).

«Клиенты, которые ищут замену традиционному молоку, могут быть шокированы, узнав, что многие кофейни и кафе используют предварительно подслащенные альтернативные виды молока», — добавила она.

Исследователи также напомнили, что потребление большого количества сахара негативно сказывается не только на фигуре, но и на здоровье.

Британские общественники предупредили о вреде «вегетарианского» молока

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Автор: Анна Манц
#британия #сахар #вегетарианство #молоко

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