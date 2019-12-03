Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Глава Кировской области объявил 31 декабря выходным днем в регионе

Глава Кировской области объявил 31 декабря выходным днем в регионе

 Более 40 процентов заемщиков в РФ одновременно имеют ипотеку и другие кредиты

Более 40 процентов заемщиков в РФ одновременно имеют ипотеку и другие кредиты
СБУ объявила в розыск Владимира Цемаха

СБУ объявила в розыск Владимира Цемаха

 Зеленский созвал СНБО Украины для подготовки к «нормандской встрече»

Зеленский созвал СНБО Украины для подготовки к «нормандской встрече»
США вбросили фейк о ВКС РФ в Сирии со ссылкой на ложный источник — эксперт

США вбросили фейк о ВКС РФ в Сирии со ссылкой на ложный источник — эксперт

 Канадский преподаватель назвал голодомор нацистским мифом

Канадский преподаватель назвал голодомор нацистским мифом
Глава Кировской области объявил 31 декабря выходным днем в регионе

Глава Кировской области объявил 31 декабря выходным днем в регионе

 Более 40 процентов заемщиков в РФ одновременно имеют ипотеку и другие кредиты

Более 40 процентов заемщиков в РФ одновременно имеют ипотеку и другие кредиты
СБУ объявила в розыск Владимира Цемаха

СБУ объявила в розыск Владимира Цемаха

 Зеленский созвал СНБО Украины для подготовки к «нормандской встрече»

Зеленский созвал СНБО Украины для подготовки к «нормандской встрече»
США вбросили фейк о ВКС РФ в Сирии со ссылкой на ложный источник — эксперт

США вбросили фейк о ВКС РФ в Сирии со ссылкой на ложный источник — эксперт

 Канадский преподаватель назвал голодомор нацистским мифом

Канадский преподаватель назвал голодомор нацистским мифом
17:20   3 Декабря 2019
Россия

Более 40 процентов заемщиков в РФ одновременно имеют ипотеку и другие кредиты

Более 40 процентов заемщиков в РФ одновременно имеют ипотеку и другие кредиты

Предотвратить риски чрезмерной закредитованности россиян можно, если принять меры заранее. Об этом сообщила глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. По ее словам, доля заемщиков, которые в российских банках одновременно оформили ипотеку и другой кредит, уже превысила 40 процентов.

«Мы видим, что растет доля людей, которые берут ипотеку, но у которых уже есть задолженность по другим видам кредитов», — добавила председатель ЦБ РФ.

Регулятор обсудит с банками возможность введения надбавок по коэффициентам риска по ипотечным кредитам в зависимости от уровня долговой нагрузки заемщика, продолжила Набиуллина. Аналогично уже поступили с необеспеченным потребительским кредитам.

Российские банки и микрофинансовые организации, которые выдают заемные деньги, с 1 октября обязаны рассчитывать предельную долговую нагрузку физических лиц. Показатель долговой нагрузки (ПДН) по кредитам от десяти тысяч рублей рассчитывается как отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #набиуллина #ипотека #кредит

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...