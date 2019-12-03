Более 40 процентов заемщиков в РФ одновременно имеют ипотеку и другие кредиты
Предотвратить риски чрезмерной закредитованности россиян можно, если принять меры заранее. Об этом сообщила глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. По ее словам, доля заемщиков, которые в российских банках одновременно оформили ипотеку и другой кредит, уже превысила 40 процентов.
«Мы видим, что растет доля людей, которые берут ипотеку, но у которых уже есть задолженность по другим видам кредитов», — добавила председатель ЦБ РФ.
Регулятор обсудит с банками возможность введения надбавок по коэффициентам риска по ипотечным кредитам в зависимости от уровня долговой нагрузки заемщика, продолжила Набиуллина. Аналогично уже поступили с необеспеченным потребительским кредитам.
Российские банки и микрофинансовые организации, которые выдают заемные деньги, с 1 октября обязаны рассчитывать предельную долговую нагрузку физических лиц. Показатель долговой нагрузки (ПДН) по кредитам от десяти тысяч рублей рассчитывается как отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика.
На рынке ипотечного жилищного кредитования в октябре сохранялась тенденция снижения процентных ставок. Ставка по ипотечным жилищным кредитам в рублях снизилась до 9,40% – с 9,68% в сентябре. Это минимальное значение за последние 2 года: https://t.co/q1S8wEb04s pic.twitter.com/hBFaHM9Zgf— Банк России (@bank_of_russia) 2 декабря 2019 г.