Член Совета Федерации Сергей Цеков в интервью изданию «Слово и дело» выразил мнение, что Соединенные Штаты сотрудничают с запрещенной в России террористической группировкой ИГ из-за давнего желания свергнуть сирийского главу Башара Асада.

Накануне Федеральное агентство новостей опубликовало вторую часть своего большого расследования, в котором приведены очередные доказательства сотрудничества США с террористами ИГ. Собеседник агентства, экс-террорист Малифа (имя изменено), рассказывает корреспондентам ФАН, побывавшим в Дейр-эз-Зоре, различные детали американского сотрудничества с боевиками.

Цеков убежден, что США не перестанут поддерживать боевиков, пока Россия будет единственной страной, которая понимает это. Также, по мнению сенатора, Соединенные Штаты действуют из тех же соображений, что и восемь лет назад, — делают все возможное, чтобы дестабилизировать Ближний Восток и свергнуть Башара Асада.

«Цели их понятны: во-первых, им не нужна стабильность на Ближнем Востоке, они в этой мутной воде «ловят свою рыбку». Также их целью является свержение Башара Асада, они этот вопрос с повестки дня не сняли, хоть и не говорят об этом так много, как в начале. Цель такую они преследуют, это соответствует правде», - передает его слова журнал.

По мнению Цекова, остановить американское пособничество террористам можно будет только тогда, когда международное сообщество будет иметь единое мнение по поводу деятельности США в Сирии. Также, для того, чтобы «поставить крест» на поддержке террористов американцами, Сирия должна стать сильной страной, а Ирак покончить с кризисом, в который его втянули Штаты.

Данные о связях Соединенных Штатов с террористами опубликованы во второй части расследования ФАН, в первой же приведены факты, которые доказывают сотрудничество либерального журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова, чью деятельность спонсировал беглый Ходорковский, с сирийскими боевиками.