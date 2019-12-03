Глава Кировской области объявил 31 декабря выходным днем в регионе

Губернатор Кировской области Игорь Васильев объявил 31 декабря в регионе выходным днем. Об этом сообщается на сайте регионального правительства во вторник, 3 декабря.

«Мы в правительстве области такое решение, касающееся государственных служащих и подведомственных учреждений, приняли: 31 декабря день будет выходной», — заявил Васильев в эфире ГТРК "Вятка".

При этом 28 декабря станет рабочим днем, подчеркивает пресс-служба.

Ранее законопроект о введении выходного дня 31 декабря внесла думская фракция ЛДПР, аргументировав тем, что в этот день сотрудники не выполняют свои рабочие обязанности в полной мере, готовясь к встрече Нового года.

Документ не получил поддержки у парламентского большинства. В «Единой России» его назвали «излишним». В свою очередь глава Минтруда Максим Топилин заявил, что кабмин принимает решение о переносе выходных дней заблаговременно, поэтому сейчас сделать 31 декабря выходным днем невозможно.

Согласно законодательству, 31 декабря можно будет уйти с работы на час раньше, так как после него идет нерабочий праздничный день.