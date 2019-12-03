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17:47   3 Декабря 2019
Россия

Миллер обсудил с премьером Монголии перспективы энергетического сотрудничества

Миллер обсудил с премьером Монголии перспективы энергетического сотрудничества

Глава «Газпрома» Алексей Миллер встретился с премьером Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом и обсудил перспективы энергетического сотрудничества.

Также стороны поговорили о первой малотоннажной поставке российского сжиженного природного газа в Монголию для использования в качестве моторного топлива на общественном транспорте в Улан-Баторе. Объем партии составил 36 тонн.

Также премьер Монголии ранее на встрече с главой российского правительства Дмитрием Медведевым заявил о старте проекта газопровода из России в Китай через территорию его страны.

О планах строительства газопровода в сентябре сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак. По его словам, в ближайшее время будет создана рабочая группа под этот проект.

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Автор: Виктория Разумовская
#миллер #газпром #монголия

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