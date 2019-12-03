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17:41   3 Декабря 2019
Весь мир

США вбросили фейк о ВКС РФ в Сирии со ссылкой на ложный источник — эксперт

США вбросили фейк о ВКС РФ в Сирии со ссылкой на ложный источник — эксперт

Фейк американских СМИ об ударе ВКС РФ по лагерю беженцев в Сирии является элементом масштабной информационной войны, которую Штаты развернули против Москвы и Дамаска. Об этом заявил публицист Андрей Онтиков в беседе с Федеральным агентством новостей

Ранее Минобороны РФ опровергло фейк западных СМИ. По словам представителя ведомства Игоря Конашенкова, в статье The New York Times, в которой описывается, как ВКС РФ якобы ударили по лагерю для беженцев в Сирии, нет ни слова правды. 

По мнению востоковеда, информационная война по очернению действий России в Сирии все еще продолжается и поддерживается Западом. Он подчеркнул, что американцы «в чем только не обвиняли Россию и Сирию», однако никогда не приводили ни одного доказательства. 

США вбросили фейк о ВКС РФ в Сирии со ссылкой на ложный источник — эксперт

«Самое смешное, что США опираются при этом на данные этого так называемого сирийского мониторингового центра, который на самом деле находится в Лондоне, а не на месте событий и получает информацию из источников, которые очень сложно назвать достоверными», — считает собеседник агентства. 

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало расследование, посвященное вмешательству США в политику Сирии. Журналистам удалось выяснить, что Штатам помогают террористы запрещенного в РФ «Исламского государства». Кроме этого, агенство выпустило первую часть еще одного расследования, которое посвящено связям журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с боевиками. Выяснилось, что Коротков использовал полученные от террористов данные, чтобы создавать псевдо-расследования. В деле также оказался замешан беглый российский олигарх Михаил Ходорковский

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Автор: Софья Белоцерковская
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