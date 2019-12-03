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19:54   3 Декабря 2019
Общество

Заммэра Москвы назвал хорошим предложение Варламова о «красных позорных заборах»

Заммэра Москвы назвал хорошим предложение Варламова о «красных позорных заборах»

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков на подведении итогов работы по благоустройству столицы в 2019 году и обсуждению планов на 2020 год в МИА «Россия Сегодня» оценил предложение блогера Ильи Варламова помечать объекты сделавших некачественный ремонт компаний цветом. Поводом для инициативы стал возобновившиеся работы на Чистых прудах.

«Я живу и часто хожу около метро «Чистые пруды». Я вижу информационный щит, я не понимаю, что это делают по гарантии. Надо так и написать, подрядчик жестоко наказан, желательно с фотографией», — пожаловался Варламов.

Бирюков на это заметил, что зачастую «бракодел» использует символику городского проекта «Моя улица».

«Надо сделать красный позорный забор», — предложил Варламов.

«Хорошее предложение», — оценил Бирюков.

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Автор: Антон Долохов
#москва #бирюков #варламов

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