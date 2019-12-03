Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Осташко объяснил, почему российские либералы стали «либерастами»

Осташко объяснил, почему российские либералы стали «либерастами»

 Врач рассказала о вреде селедки под шубой

Врач рассказала о вреде селедки под шубой
СБУ объявила в розыск Владимира Цемаха

СБУ объявила в розыск Владимира Цемаха

 Зеленский созвал СНБО Украины для подготовки к «нормандской встрече»

Зеленский созвал СНБО Украины для подготовки к «нормандской встрече»
Тунис занимает лидирующие позиции по количеству смертей на дорогах

Тунис занимает лидирующие позиции по количеству смертей на дорогах

В КПРФ поддержали преподавателя из Канады, разозлившего украинцев «мифом» о голодоморе

В КПРФ поддержали преподавателя из Канады, разозлившего украинцев «мифом» о голодоморе
Осташко объяснил, почему российские либералы стали «либерастами»

Осташко объяснил, почему российские либералы стали «либерастами»

 Врач рассказала о вреде селедки под шубой

Врач рассказала о вреде селедки под шубой
СБУ объявила в розыск Владимира Цемаха

СБУ объявила в розыск Владимира Цемаха

 Зеленский созвал СНБО Украины для подготовки к «нормандской встрече»

Зеленский созвал СНБО Украины для подготовки к «нормандской встрече»
Тунис занимает лидирующие позиции по количеству смертей на дорогах

Тунис занимает лидирующие позиции по количеству смертей на дорогах

В КПРФ поддержали преподавателя из Канады, разозлившего украинцев «мифом» о голодоморе

В КПРФ поддержали преподавателя из Канады, разозлившего украинцев «мифом» о голодоморе
18:48   3 Декабря 2019
Россия

Варламов назвал правильным проект МЦД в Москве

Варламов назвал правильным проект МЦД в Москве

Видеоблогер Илья Варламов в беседе с корреспондентом «Политики сегодня» назвал проект Московские центральные диаметры (МЦД) в столице правильным и нужным.

«Сам проект МЦД он правильный, давно назрел и, конечно же, он нужен», — заявил Варламов.

Критику проекта Варламов связал с мероприятиями запуска. Через полгода немногочисленные голоса недовольных утихнут.

Варламов назвал правильным проект МЦД в Москве

«Действительно, есть такая критика к нему. Ну, то есть, там еще придется полгода пообкатывать. Я думаю, в итоге все нормально будет», — добавил Варламов.

Московские центральные диаметры - это система линий внеуличного железнодорожного транспорта, созданная на базе существующей инфраструктуры Московской железной дороги. Также проект не редко называют «наземным метро». Проект был запущен 21 ноября этого года. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: София Синицына
#москва #инфраструктура #варламов #мцд

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...