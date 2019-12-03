Варламов назвал правильным проект МЦД в Москве

Видеоблогер Илья Варламов в беседе с корреспондентом «Политики сегодня» назвал проект Московские центральные диаметры (МЦД) в столице правильным и нужным.

«Сам проект МЦД он правильный, давно назрел и, конечно же, он нужен», — заявил Варламов.

Критику проекта Варламов связал с мероприятиями запуска. Через полгода немногочисленные голоса недовольных утихнут.

«Действительно, есть такая критика к нему. Ну, то есть, там еще придется полгода пообкатывать. Я думаю, в итоге все нормально будет», — добавил Варламов.

Московские центральные диаметры - это система линий внеуличного железнодорожного транспорта, созданная на базе существующей инфраструктуры Московской железной дороги. Также проект не редко называют «наземным метро». Проект был запущен 21 ноября этого года.