Эксперт сравнил необходимость закона о СМИ-иноагентах с защитой границ России

Закон о дополнительном регулировании деятельности СМИ-иноагентов, который ранее подписал президент Владимир Путин, не запрещает им работать на территории РФ. Об этом в комментарии Nation News сообщил общественный деятель и блогер Эрнест Макаренко. По его словам, закон поможет идентифицировать людей и СМИ, которые работают в интересах зарубежных стран.

«Этот закон не просто своевременный, его должны были принять уже давно. Истерика иностранных агентов и их пособников, которая царит сейчас в СМИ, прекрасно это доказывает», – считает Макаренко.

В список иноагентов уже включили десять СМИ, поэтому корреспондент Nation News поинтересовался у эксперта, считает ли он необходимым пополнить перечень «друзей России», например, главными редакторами «Эха Москвы» Алексеем Венедиктовым и «Новой газеты» Дмитрием Муратовым, одиозным блогером Алексеем Навальным.

«Да, наверняка они – первые кандидаты в этот список», — ответил Эрнест Макаренко.

По его словам, россияне должны открыто знать, кто антикоррупционер и защитник простых людей, а кто в действительности является агентом и лоббистом зарубежных интересов. Касательно либеральных российских СМИ — их давно нужно закрыть. Если издания целенаправленно агитируют против РФ, тогда они не имеют права работать в стране.

«Страна должна уметь защищаться. Основная война сейчас идет в информационном поле, и здесь защита морали, идеологии, сплоченности наших людей должна быть не менее мощной, чем защита российских границ», – резюмировал Макаренко.