Зюганов намерен исключать членов партии КПРФ за сотрудничество с Навальным

Лидер Коммунистической партии РФ Геннадий Зюганов возмущен поведением ряда московский однопартийцев, которые сотрудничают с блогером Алексеем Навальным и его ФБК, признанным иностранным агентом.

В частности, это касается Елены Шуваловой, которая недавно пригласила сотрудников «Фонда борьбы с коррупцией», в том числе самого Навального и Любовь Соболь, на неофициальный «круглый стол».

«Она [Шувалова] подала заявку и не предупредила [, что среди участников будут члены ФБК]. Потом приходит Навальный и иже с ними. Почему?» — задался вопросом коммунист на пресс-конференции.

Зюганов заявил, что все члены партии долны соблюдать устав и решения руководства. Поведением по типу Шуваловой они просто «себя обесценивают».

«Все члены московской фракции будут выполнять решения партии. В противном случае они ставят себя вне ее рядов. А самостоятельную ценность никто из них не представляет… Поэтому, пожалуйста, плывите сами по себе», — заявил глава КПРФ.

Вместе с тем, политик напомнил, как Навальный и его сторонники организовывали незаконные акции в Москве этим летом, а также на какие деньги это происходило:

«У комиссии [ Госдумы по расследованию вмешательства в дела России] в Госдуме есть данные, что около миллиарда рублей с иностранных счетов поступило на счета тех, кто организует в стране беспорядки… Я эту тему наизусть знаю и имею большую прививку от всей этой цэрэушной мерзости».

Напомним, что во время предвыборной кампании в Мосгордуму основатель ФБК пытался устроить своих соратников, таких как Соболь, Иван Жданов, Илья Яшин и прочих, в кресла депутатов. Однако попытка провалилась, когда в их подписях обнаружили несуществующих и даже мертвых людей.

Тогда Навальный решил продвигать свой проект «Умное голосование», главным критерием которого было «за кого угодно, кроме «Единой России». В системе было представлено 35 кандидатов-коммунистов. Стоит отметить, что это хорошая подстраховка, ведь при таком количестве кто-то в любом случае попадет в городскую думу и дело даже не в «Умном голосовании». В результате в парламент пробралась лишь треть представленных претендентов, что является провалом. Но не для Навального, который на всех углах трубил и до сих пор трубит о своей личной победе, ведь, по его мнению, депутаты теперь должны ему.

Однако сейчас ситуация для Навального стала не такой радужной, как в его мечтах. Многие кандидаты, ставшие депутатами, отрицают, что они победили благодаря УГ. В самой же КПРФ выпустили внутрипартийный приказ, который полностью перекрыл «власть» блогера.