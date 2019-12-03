Канадский преподаватель назвал голодомор нацистским мифом

Украинское сообщество студентов потребовало уволить канадского преподавателя Университета Альберты Дугала Макдональда (Dougal MacDonald) из-за точки зрения на голодомор. Скандал разразился после того, как сотрудник разместил в закрытой группе Facebook, ограниченной узким кругом коллег и студентов, отрывок своей статьи 2015 года.

В исследовании, обнародованном на страницах бюллетеня Коммунистической партии Канады, где состоит автор, он утверждал, что «миф» о геноциде украинского народа выдумал Третий Рейх для дискредитации СССР.

В качестве аргументов мистер МакДональд приводил публикацию американской газеты Chicago American, датированную февралем 1935 года. Спустя два года после трагических событий издание сообщало о шести миллионах погибших от голода на Украине. Преподаватель уверен, что цифру подхватила и растиражировала нацистская пропаганда, заодно подделав фотографии, которые якобы привез из СССР автор статьи Томас Уокер. В том, что американец был в украинской части СССР канадец сомневался. Во всяком случае Уокер упоминал населенные пункты с названиями «Тамбов» и «Веронеж».

Помимо Украины автор статьи о голодоморе неоднократно посещал нацистскую Германию, где хвалил ее вождей, а газета принадлежала миллионеру Уильяму Херсту. Американский медиамагнат якобы не скрывал симпатий к Гитлеру и Муссолини. Как утверждал МакДональд, на одной из встреч то ли с Гитлером, то ли с Йозефом Геббельсом, Херст договорился о продвижении нацистской пропаганды в американских СМИ, после чего якобы и родился «миф о геноциде» украинского народа.

Еще одним рупором пропаганды Рейху служило британское издание The Daily Mail, владелец которого лорд Ротермер тоже, по утверждениям преподавателя, был поклонником Гитлера и Муссолини. Исследователи украинских событий 30-х годов ссылались на публикации издания о голоде в СССР, что, по мнению господина МакДональда, искажало историческую картину.

В частности, коммуниста смущал тот факт, что газета называла Гитлера спасителем своей страны после «ночи длинных ножей». Под эпитетом подразумевалась расправа фюрера над руководителями штурмовых отрядов СА (коричневорубашечники, Sturmabteilung) в июне 1934 года, которых он заподозрил в подготовке путча.

Специалист по истории Третьего Рейха, писатель и публицист Константин Залесский в беседе с «Политикой Сегодня» выразил мнение, что господин МакДональд преувеличивает роль пропагандисткой машины нацистской Германии в раздувании темы голодомора, отметив, что пальма первенства принадлежит украинским националистам. Еще до начала войны, как напомнил собеседник агентства, идеолог НДСАП Альфред Розенберг и военная контрразведка Рейха — Абвер — поддерживали деньгами антисоветское движение на Украине и в частности националистов.

«По этой линии использовался термин голодомор, но после начала войны Гитлер полностью поменял направление политики. — говорит историк. — До этого его не интересовала политика в отношении Украины, а когда в начале лета 1941 года начало обсуждаться будущее оккупированных немцами территорий, Гитлер категорически объявил, что никакие автономии для Украины не предусмотрены. То есть для Украины предусмотрена судьба русских территорий. В связи с этим вся пропаганда в этом направлении была свернута».

Что касается нацистского лобби в западной прессе, то после прихода Гитлера к власти многие американские журналисты открыто симпатизировали новому руководству Германии, отмечает Залесский. Впрочем симпатии многих улетучились с началом польской кампании Вермахта в 1939 году.

«Газетная империя Херста занимала ярко выраженные пронацистские позиции. — согласен с МакДональдом собеседник «ПС». — Значительные силы в американской и английской прессе поддерживали пронацисткие силы до начала войны. В Англии их деятельность была свернута, когда Англия вступила в войну. В США их начали потихоньку давить в начале 1940 года. Государство приняло репрессивные меры. В Германии Геббельс постоянно пытался усилить позиции нацистов в англоязычных СМИ, но у него лучше получалась внутренняя пропаганда».

«Политика Сегодня» направила мистеру МакДональду вопросы об оскорбленных чувствах украинских канадцев, на сторону которых встал премьер-министр провинции Альберта Джейсон Кенни. В Twitter чиновник назвал преподавателя «полезным коммунистическим идиотом» и выразил сожаление, что некоторые его соотечественники все еще отрицают геноцид.

Впрочем, у коммуниста нашлись заступники среди профессионального сообщества. В открытом письме к президенту студенческого союза Альберты коллеги МакДональда напомнили, что его позицию защищает Хартия прав и свобод, а также академическая свобода на заочное выражение мнений, которая является базовым правом всех научных сотрудников Университета.

Впрочем, украинских студентов письмо ученых в защиту коллеги не убедило. Они продолжают митинговать и добиваться сторонника нацисткой происхождения мифа о голодоморе. На их стороне канадские СМИ.