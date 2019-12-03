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Канадский преподаватель назвал голодомор нацистским мифом
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 Канадский преподаватель назвал голодомор нацистским мифом

Канадский преподаватель назвал голодомор нацистским мифом
17:40   3 Декабря 2019
Весь мир

Канадский преподаватель назвал голодомор нацистским мифом

Канадский преподаватель назвал голодомор нацистским мифом

Украинское сообщество студентов потребовало уволить канадского преподавателя Университета Альберты Дугала Макдональда (Dougal MacDonald) из-за точки зрения на голодомор. Скандал разразился после того, как сотрудник разместил в закрытой группе Facebook, ограниченной узким кругом коллег и студентов, отрывок своей статьи 2015 года.

В исследовании, обнародованном на страницах бюллетеня Коммунистической партии Канады, где состоит автор, он утверждал, что «миф» о геноциде украинского народа выдумал Третий Рейх для дискредитации СССР.

В качестве аргументов мистер МакДональд приводил публикацию американской газеты Chicago American, датированную февралем 1935 года. Спустя два года после трагических событий издание сообщало о шести миллионах погибших от голода на Украине. Преподаватель уверен, что цифру подхватила и растиражировала нацистская пропаганда, заодно подделав фотографии, которые якобы привез из СССР автор статьи Томас Уокер. В том, что американец был в украинской части СССР канадец сомневался. Во всяком случае Уокер упоминал населенные пункты с названиями «Тамбов» и «Веронеж».

Помимо Украины автор статьи о голодоморе неоднократно посещал нацистскую Германию, где хвалил ее вождей, а газета принадлежала миллионеру Уильяму Херсту. Американский медиамагнат якобы не скрывал симпатий к Гитлеру и Муссолини. Как утверждал МакДональд, на одной из встреч то ли с Гитлером, то ли с Йозефом Геббельсом, Херст договорился о продвижении нацистской пропаганды в американских СМИ, после чего якобы и родился «миф о геноциде» украинского народа.

Как канадский коммунист обидел украинских студентов отрицанием голодомора

Еще одним рупором пропаганды Рейху служило британское издание The Daily Mail, владелец которого лорд Ротермер тоже, по утверждениям преподавателя, был поклонником Гитлера и Муссолини. Исследователи украинских событий 30-х годов ссылались на публикации издания о голоде в СССР, что, по мнению господина МакДональда, искажало историческую картину.

В частности, коммуниста смущал тот факт, что газета называла Гитлера спасителем своей страны после «ночи длинных ножей». Под эпитетом подразумевалась расправа фюрера над руководителями штурмовых отрядов СА (коричневорубашечники, Sturmabteilung) в июне 1934 года, которых он заподозрил в подготовке путча.

Как канадский коммунист обидел украинских студентов отрицанием голодомора

Специалист по истории Третьего Рейха, писатель и публицист Константин Залесский в беседе с «Политикой Сегодня» выразил мнение, что господин МакДональд преувеличивает роль пропагандисткой машины нацистской Германии в раздувании темы голодомора, отметив, что пальма первенства принадлежит украинским националистам. Еще до начала войны, как напомнил собеседник агентства, идеолог НДСАП Альфред Розенберг и военная контрразведка Рейха — Абвер — поддерживали деньгами антисоветское движение на Украине и в частности националистов.

«По этой линии использовался термин голодомор, но после начала войны Гитлер полностью поменял направление политики. — говорит историк. — До этого его не интересовала политика в отношении Украины, а когда в начале лета 1941 года начало обсуждаться будущее оккупированных немцами территорий, Гитлер категорически объявил, что никакие автономии для Украины не предусмотрены. То есть для Украины предусмотрена судьба русских территорий. В связи с этим вся пропаганда в этом направлении была свернута».

Как канадский коммунист обидел украинских студентов отрицанием голодомора

Что касается нацистского лобби в западной прессе, то после прихода Гитлера к власти многие американские журналисты открыто симпатизировали новому руководству Германии, отмечает Залесский. Впрочем симпатии многих улетучились с началом польской кампании Вермахта в 1939 году.

«Газетная империя Херста занимала ярко выраженные пронацистские позиции. — согласен с МакДональдом собеседник «ПС». — Значительные силы в американской и английской прессе поддерживали пронацисткие силы до начала войны. В Англии их деятельность была свернута, когда Англия вступила в войну. В США их начали потихоньку давить в начале 1940 года. Государство приняло репрессивные меры. В Германии Геббельс постоянно пытался усилить позиции нацистов в англоязычных СМИ, но у него лучше получалась внутренняя пропаганда».

«Политика Сегодня» направила мистеру МакДональду вопросы об оскорбленных чувствах украинских канадцев, на сторону которых встал премьер-министр провинции Альберта Джейсон Кенни. В Twitter чиновник назвал преподавателя «полезным коммунистическим идиотом» и выразил сожаление, что некоторые его соотечественники все еще отрицают геноцид.

Впрочем, у коммуниста нашлись заступники среди профессионального сообщества. В открытом письме к президенту студенческого союза Альберты коллеги МакДональда напомнили, что его позицию защищает Хартия прав и свобод, а также академическая свобода на заочное выражение мнений, которая является базовым правом всех научных сотрудников Университета. 

Впрочем, украинских студентов письмо ученых в защиту коллеги не убедило. Они продолжают митинговать и добиваться сторонника нацисткой происхождения мифа о голодоморе. На их стороне канадские СМИ.

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Автор: Марк Григорьев
#макдональд #третий рейх #голодомор

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