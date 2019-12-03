Почти 90% россиян заявили, что занимались волонтерской деятельностью

Четверть россиян причисляют себя к волонтерам. При этом почти 90 процентов жителей РФ участвовали в добровольческой деятельности. Об этом свидетельствует опрос ФОМ.

48 процентов опрошенных считают, что окружающие их люди всегда готовы помогать другим. 23 процента респондентов назвали себя волонтерами. Однако принимали участие в добровольческой деятельности 87 процентов россиян.

Чаще всего граждане РФ участвуют в субботниках. Почти две трети опрошенных рассказали, что в последний год участвовали в уборке территории или другой деятельности по защите природы, а 46% помогали в благоустройстве дворов и улиц — красили скамейки и заборы, сажали цветы.

Многие россияне (41 процент) помогают животным, ищут им новых хозяев. Еще 37 процентов помогают бездомным, инвалидам, сиротам и другим социально незащищенным людям.

Опрос был проведен в ноябре 2019 года. В нем приняли участие 3017 респондентов.