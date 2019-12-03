Конфликт в Сирии продолжается благодаря поддержке ИГ* со стороны США, уверен сенатор

Сенатор Сергей Цеков в беседе с «НьюИнформ» заявил, что США развязали конфликт в Сирии и создали «Исламское государство» (ИГ, запрещено в РФ). По его словам, имеется множество фактов, доказывающих их взаимодействие. Связующее звено между Вашингтоном и террористами — курдские бандформирования, действующие в Сирии.

Федеральное агентство новостей (ФАН) выпустило вторую часть расследования, где рассказывается о сотрудничестве США с ИГ* и боевиками-курдами. Все факты подтверждены показаниями свидетелей.

«То, что США и ИГИЛ взаимодействуют — это результаты осознанной политики на Ближнем Востоке. Они развязали конфликт в Сирии, они создали ИГИЛ. Есть множество фактов, указывающих на то, что они спасают главарей ИГИЛ в конкретных ситуациях», — уверен Цеков

В том, что США управляет ИГ* в работе против законных властей, в частности, Башара Асада, сомневаться может только тот, кто совершенно не хочет верить в то, что США на это способны, или те, кто их является союзником. Так считает собеседник издания.

В завершение сенатор отметил, что многие неангажированные политики уже на протяжении долгого времени сходятся во мнении, что между ИГ* и США просматривается четкая связь.

«И связь имеется, и поддержка имеется, и та война, которая продолжается на территории Сирии и в Ираке, во многом продолжается благодаря поддержке игиловцев со стороны США», — заключил Цеков.

Первая часть расследования ФАН затрагивает деятельность российского либерального журналиста Дениса Короткова из «Новой газеты». При помощи денег, полученных от беглого олигарха Михаила Ходорковского, он сотрудничал с террористами ИГ* в Сирии и добывал у них данные о российских военных на территории страны.

* террористическая группировка, запрещена в РФ