Греция поддержит Тобрук в борьбе с экспансией террористов ПНС и Турции в Средиземное море

Анкара и так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии подписали меморандум о морских зонах. Греция и законные ливийские власти намерены объединиться, чтобы не дать Турции и террористам ПНС нарушить морские границы Средиземного моря. По словам эксперта, сотрудничество Эрдогана с ливийскими террористами до добра не доведет.

В понедельник, 2 декабря, глава Академии перспективных исследований Ливии Ареф аль-Найед и делегация греческого МИДа во главе с послом Диониссом Цвайсом провели встречу, на которой обсудили подписание меморандума между Турцией и террористами ПНС Ливии по морским зонам. Документ вызвал возмущение сразу нескольких стран — Египта, Греции и Кипра. Государства объявили, что меморандум не имеет юридической силы, ведь нарушает права третьих стран.

Также в ходе встречи стороны договорились о сотрудничестве в том, чтобы не допустить незаконного вторжения Турции и так называемого ПНС Ливии на территорию Средиземного моря, пишет libyaschannel.

Федеральное агентство новостей побеседовало с главным редактором информационно-аналитического центра «Кассад» Борисом Рожиным и выяснило, к чему, по его мнению может привести погоня Эрдогана за выгодой. Эксперт убежден, что это партнерство приведет к тому, что Тобрук будет искать новых союзников среди стран, также не желающих турецкого вмешательства.

«Для ПНС — это вопрос политического выживания. Ведь понятно, что без турецких поставок им было бы тяжело удерживать Триполи. Плюс наращивание военного присутствия в стране. Ведь если ПНС продержится, то Анкара получит преференции, связанные с возможностью установить военную базу на территории Ливии, получить воздушное пространство, либо заключить нефтяные контракты», — объяснил Рожин.

Он добавил, что подобные «вложения» скорее всего ни к чему не приведут, ведь Ливийская Национальная Армия Халифы Хафтара значительно превосходит по силе бандитские формирования ПНС.

Ни для кого не секрет, что Турция поддерживает террористов ПНС Ливии различными способами, в том числе поставками оружия и техники, боевиками и инструкторами, которые свободно переходят через границу. В то же время известно, что лица, из которых состоит ПНС тесно связаны с различными запрещенными на территории России и других стран террористическими группировками, например, с ИГ, «Аль-Каидой».

Борис Рожин считает, что Турция продолжает снабжать террористов всем необходимым из-за растущих политических интересов. Сейчас, к примеру, турецкий взор лег на Грецию, с которой страна враждует с 1960 года, когда турки вторглись на Кипр.

«Поскольку в оспариваемых турками территориальных водах полагается наличие ещё не разведанных минеральных ресурсов, эта территория обещает им выгоду», — сказал военный эксперт.

Также, по мнению Рожина, Турция принимает импульсивные решения из-за желания продемонстрировать свои планы на некоторые территории. Именно поэтому, уверен эксперт, стране и выгодно на данный момент сотрудничество с ливийскими террористами ПНС.