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16:31   3 Декабря 2019
Весь мир

Снежная буря помешала Шварценеггеру посетить конференцию в защиту климата

Снежная буря помешала Шварценеггеру посетить конференцию в защиту климата

Снежная буря помешала актеру и экс-губернатору Калифорнии Арнольду Шварценеггеру посетить конференцию в защиту климата, которая стартовала в Мадриде. 

Организаторы климатической конференции заявили, что причиной отмены визита стали личные причины и снежные бури, обрушившиеся на Соединенные Штаты. Шварценеггер должен был поучаствовать в дебатах в «зеленой зоне», где проходят различные мероприятия с участием активистов и общественных организаций. 

По словам организаторов, пока они не знают, приедет ли бывший глава Калифорнии на конференцию позднее. Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP25) проходит в Мадриде и завершится 13 декабря. Председателем конференции является Чили, но участвуют более двух сотен стран. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#весь мир #мадрид #шварценеггер

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