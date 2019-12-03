Снежная буря помешала Шварценеггеру посетить конференцию в защиту климата

Снежная буря помешала актеру и экс-губернатору Калифорнии Арнольду Шварценеггеру посетить конференцию в защиту климата, которая стартовала в Мадриде.

Организаторы климатической конференции заявили, что причиной отмены визита стали личные причины и снежные бури, обрушившиеся на Соединенные Штаты. Шварценеггер должен был поучаствовать в дебатах в «зеленой зоне», где проходят различные мероприятия с участием активистов и общественных организаций.

По словам организаторов, пока они не знают, приедет ли бывший глава Калифорнии на конференцию позднее. Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP25) проходит в Мадриде и завершится 13 декабря. Председателем конференции является Чили, но участвуют более двух сотен стран.