Умерла популярная в интернете кошка Lil Bub

Одна из самых популярных в интернете кошек Lil Bub скончалась в возрасте восьми лет. Об этом рассказал ее хозяин Майк Бридавски в соцсети Instagram.

«Lil Bub была весела и полна любви, лежала в нашей постели в субботу вечером, но внезапно тихо скончалась во сне», — говорится в сообщении.

У кошки было редкое заболевание костей, а также неровная челюсть и дополнительные пальцы на каждой из лап. Ее язык всегда был высунут, потому что не росли зубы. Из-за необычного внешнего вида Lil Bub полюбили многие пользователи, она стала героиней множества мемов.

В Instagram на нее подписаны более 2,4 миллиона человек. Бридавски основал фонд для помощи питомцам с особыми потребностями.Благодаря Lil Bub удалось собрать более 700 тысяч долларов для организаций, помогающих животным.