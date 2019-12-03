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16:21   3 Декабря 2019
Весь мир

Умерла популярная в интернете кошка Lil Bub

Умерла популярная в интернете кошка Lil Bub

Одна из самых популярных в интернете кошек Lil Bub скончалась в возрасте восьми лет. Об этом рассказал ее хозяин  Майк Бридавски в соцсети Instagram.

«Lil Bub была весела и полна любви, лежала в нашей постели в субботу вечером, но внезапно тихо скончалась во сне», — говорится в сообщении.

У кошки было редкое заболевание костей, а также неровная челюсть и дополнительные пальцы на каждой из лап. Ее язык всегда был высунут, потому что не росли зубы. Из-за необычного внешнего вида Lil Bub полюбили многие пользователи, она стала героиней множества мемов.

В Instagram на нее подписаны более 2,4 миллиона человек. Бридавски основал фонд для помощи питомцам с особыми потребностями.Благодаря  Lil Bub удалось собрать более 700 тысяч долларов для организаций, помогающих животным.

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Автор: Арсений Аскольский

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