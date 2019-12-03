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16:22   3 Декабря 2019
Россия

Количество кораблей-носителей ракет «Калибр» будет увеличено вдвое к 2023 году

Количество кораблей-носителей ракет «Калибр» будет увеличено вдвое к 2023 году

Глава государства Владимир Путин заявил, что до 2023 года будет вдвое увеличено количество кораблей-носителей крылатых ракет «Калибр». Речь об этом зашла во время военного совещания.

Путин отметил, что доля оснащения Военно-морского флота РФ современным вооружением составляет 68 процентов. Россия продолжит развитие флота.

«Мы будем и дальше развивать Военно-морской флот, делать его современным, океанским, высокоэффективным», — сказал Путин.

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #флот #калибр

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