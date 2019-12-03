Открытое горение в ангаре в промзоне Петербурга ликвидировали спустя 14 часов

Открытое горение в ангаре в промзоне Санкт-Петербурга ликвидировали спустя 14 часов с момента возгорания, сообщает городское ГУ МЧС.

Как отметили в МЧС, сейчас открытое горение ликвидировали, площадь пожара составил 12 тысяч квадратных метров, площадь тления в завалах превышает сто «квадратов».

Изначально на ликвидации пожара работали 220 спасателей и 49 единиц техники, а также два пожарных поезда. Сейчас на месте находится 26 спасателей и пять единиц спецтехники.

Сигнал о пожаре спасателям поступил в 02:13 по местному времени. Спустя шесть часов огонь локализовали. К этому времени крыша ангара сгорела и строение рухнуло. Ангар принадлежит многофункциональному логистическому комплексу «Логистика-терминал», где сообщили, что производственная деятельность на контейнерном терминале ведется в полном объеме. На складе хранилось около четырех тысяч тонн каучука и около одной тысячи тонн фанеры.

Причину пожара предстоит выяснить экспертам.