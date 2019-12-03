Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Глава Кировской области объявил 31 декабря выходным днем в регионе

Глава Кировской области объявил 31 декабря выходным днем в регионе

 Более 40 процентов заемщиков в РФ одновременно имеют ипотеку и другие кредиты

Более 40 процентов заемщиков в РФ одновременно имеют ипотеку и другие кредиты
СБУ объявила в розыск Владимира Цемаха

СБУ объявила в розыск Владимира Цемаха

 Зеленский созвал СНБО Украины для подготовки к «нормандской встрече»

Зеленский созвал СНБО Украины для подготовки к «нормандской встрече»
США вбросили фейк о ВКС РФ в Сирии со ссылкой на ложный источник — эксперт

США вбросили фейк о ВКС РФ в Сирии со ссылкой на ложный источник — эксперт

 Канадский преподаватель назвал голодомор нацистским мифом

Канадский преподаватель назвал голодомор нацистским мифом
Глава Кировской области объявил 31 декабря выходным днем в регионе

Глава Кировской области объявил 31 декабря выходным днем в регионе

 Более 40 процентов заемщиков в РФ одновременно имеют ипотеку и другие кредиты

Более 40 процентов заемщиков в РФ одновременно имеют ипотеку и другие кредиты
СБУ объявила в розыск Владимира Цемаха

СБУ объявила в розыск Владимира Цемаха

 Зеленский созвал СНБО Украины для подготовки к «нормандской встрече»

Зеленский созвал СНБО Украины для подготовки к «нормандской встрече»
США вбросили фейк о ВКС РФ в Сирии со ссылкой на ложный источник — эксперт

США вбросили фейк о ВКС РФ в Сирии со ссылкой на ложный источник — эксперт

 Канадский преподаватель назвал голодомор нацистским мифом

Канадский преподаватель назвал голодомор нацистским мифом
16:10   3 Декабря 2019
Россия

Пожар повышенной сложности произошел в мебельном центре в Кемерове

Пожар повышенной сложности произошел в мебельном центре в Кемерове

Трехэтажный мебельный центр в заводском районе Кемерово загорелся на площади 800 квадратных метров. Пострадавших в результате возгорания нет. Об этом 2 декабря сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МЧС РФ. 

«В Заводском районе Кемерово в 14:26 мск произошел пожар в мебельном центре. По предварительной информации, площадь пожара составляет 800 квадратных метров», — сказали в МЧС.

Информации о пострадавших пока нет, уточнили в пресс-службе ведомства. 

Отмечается, что пожару присвоен третий ранг сложности. Открытое горение было ликвидировано в 15:22 по московскому времени. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #пожар #кемерово #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...