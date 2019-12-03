Пожар повышенной сложности произошел в мебельном центре в Кемерове

Трехэтажный мебельный центр в заводском районе Кемерово загорелся на площади 800 квадратных метров. Пострадавших в результате возгорания нет. Об этом 2 декабря сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МЧС РФ.

«В Заводском районе Кемерово в 14:26 мск произошел пожар в мебельном центре. По предварительной информации, площадь пожара составляет 800 квадратных метров», — сказали в МЧС.

Информации о пострадавших пока нет, уточнили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что пожару присвоен третий ранг сложности. Открытое горение было ликвидировано в 15:22 по московскому времени.