Стоимость разовой поездки в метро Москвы вырастет на два рубля с 1 февраля

Ценовая политика в столичном метрополитене изменится с 1 февраля наступающего года, как следует из материалов к заседанию президиума правительства Москвы 3 декабря.

«Стоимость проезда в общественном транспорте повышается с 1 февраля 2020 году. В среднем по году повышение составит три процента, что ниже прогнозируемого уровня инфляции 3,7 процента», — указано в публикации.

Так, одна поездка в метро, на Московском центральном кольце (МЦК) и в центральной зоне Московских центральных диаметров (МЦД) по билету «Единый» будет стоить 57 рублей вместо 55, а по карте «Тройка» — 40 вместо 38. Вместе с тем, стоимость популярных безлимитных проездных на все виды транспорта останется прежней.

«В основу решения об индексации тарифов на 2020 год был положен дифференцированный подход, благодаря которому для постоянных пользователей стоимость проезда в общественном транспорте останется на уровне 2019 года, а с учетом инфляции даже снизится в реальном выражении», — указано в материалах.

Также добавляется, что в сравнении с 2010 годом стоимость проезда на столичном общественном транспорте упала на 30 процентов. Здесь учитывается показатель инфляции в реальном выражении.