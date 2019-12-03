Иностранцам в РФ придется сдавать комплексные экзамены по русскому языку и истории. Во вторник, 3 декабря, соответствующий законопроект в первом чтении приняла Госдума.

Так, законом будет предусмотрен не только комплексный экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ для иностранных граждан, но и ответственность за нарушение их проведения. Автором законопроекта стало российское правительство. В документе также приводится список образовательных учреждений, которые будут выдавать сертификаты иностранцам, сдавшим необходимый экзамен.

Согласно документу, к иностранцам будут предъявлять разные требования о знании русского языка в зависимости от цели их нахождения в РФ. Это может быть как временное или постоянное проживание, а также трудовая деятельность. Срок действия выдаваемого сертификата будет зависеть именно от этого.

Ранее в Госдуме в третьем окончательном чтении приняли законопроект, согласно которому россиян начнут переводить на электронные трудовые книжки с 2021 года.