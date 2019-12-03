Турция может использовать Ливию для решения экономических и политических задач — эксперт

Соглашения Турции с террористами так называемого Правительства национального согласия Ливии как в военной сфере, так и по морским зонам могут привести к эскалации конфликта в североафриканской стране. Об этом Федеральному агентству новостей заявил политолог Иван Аркатов. По его словам, Анкара с помощью соглашений может решать локальные проблемы Турции при участии США.

«Вполне возможно, что цель Турции — продолжение разжигания еще одной точки нестабильности на Ближнем Востоке», — добавил Иван Аркатов.

Анкара «шатает» Ливию, потому что в стране продолжается борьба за нефтяные месторождения, продолжил политолог. Нельзя исключать, что Турция хочет не только сделать регион более «жестким», но и поддерживать там постоянную войну, а все эти действия Анкары ведут к эскалации конфликта в Ливии.

«Турция может использовать Ливию для решения своих экономических и политических задач. Возможно, идет какая-то игра между Турцией и США», — резюмировал Иван Аркатов.

Вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин добавил, что страны-члены Североатлантического альянса разрушают государственность Ливии, поэтому Турция предпринимает очень оригинальные шаги, чтобы утвердиться на морской территории. По его словам, меморандум по морским зонам направили против Кипра и Греции.

Так называемое ПНС Ливии, которое связано с международными террористическими организациями, поддерживают несколько западных стран, в частности, Турция, которая незаконно поставляет боевикам триполитанского «правительства» оружие, боеприпасы и сирийских джихадистов.

Против Ливии действует оружейное эмбарго ООН. Однако арабские СМИ неоднократно публиковали подтверждения, что Турция обходит санкции морем и воздухом, поставляя в Триполи оружие и боеприпасы, в том числе беспилотники и военный транспорт.