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Столтенберг заявил, что Украина и Грузия могут в перспективе вступить в НАТО

Столтенберг заявил, что Украина и Грузия могут в перспективе вступить в НАТО
16:00   3 Декабря 2019
Весь мир

Столтенберг заявил, что Украина и Грузия могут в перспективе вступить в НАТО

Столтенберг заявил, что Украина и Грузия могут в перспективе вступить в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не устанавливает каких-либо сроков для возможного вступления Украины и Грузии, но в перспективе это возможно. 

Речь об этом зашла во вторник, 3 декабря, на дискуссионном форуме в Лондоне. 

«НАТО решила еще на Бухарестском саммите, что Украина и Грузия станут членами альянса. Это решение остается», — сказал Столтенберг. 

По его словам, точных временных рамок по этому вопросу нет. Сейчас альянс сосредоточен на том, чтобы помочь Киеву и Тбилиси «двигаться в сторону евроатлантической интеграции».

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Автор: Виктория Разумовская
#украина #нато #грузия #столтенберг

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