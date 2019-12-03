Столтенберг заявил, что Украина и Грузия могут в перспективе вступить в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не устанавливает каких-либо сроков для возможного вступления Украины и Грузии, но в перспективе это возможно.

Речь об этом зашла во вторник, 3 декабря, на дискуссионном форуме в Лондоне.

«НАТО решила еще на Бухарестском саммите, что Украина и Грузия станут членами альянса. Это решение остается», — сказал Столтенберг.

По его словам, точных временных рамок по этому вопросу нет. Сейчас альянс сосредоточен на том, чтобы помочь Киеву и Тбилиси «двигаться в сторону евроатлантической интеграции».