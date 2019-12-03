Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Путин заявил, что расширение НАТО опасно для России

Путин заявил, что расширение НАТО опасно для России

 Стоимость разовой поездки в метро Москвы вырастет на два рубля с 1 февраля

Стоимость разовой поездки в метро Москвы вырастет на два рубля с 1 февраля
СБУ объявила в розыск Владимира Цемаха

СБУ объявила в розыск Владимира Цемаха

 Зеленский созвал СНБО Украины для подготовки к нормандской встрече

Зеленский созвал СНБО Украины для подготовки к нормандской встрече
Вучич заявил о приостановке Сербией закупок оружия

Вучич заявил о приостановке Сербией закупок оружия

Столтенберг заявил, что Украина и Грузия могут в перспективе вступить в НАТО

Столтенберг заявил, что Украина и Грузия могут в перспективе вступить в НАТО
Путин заявил, что расширение НАТО опасно для России

Путин заявил, что расширение НАТО опасно для России

 Стоимость разовой поездки в метро Москвы вырастет на два рубля с 1 февраля

Стоимость разовой поездки в метро Москвы вырастет на два рубля с 1 февраля
СБУ объявила в розыск Владимира Цемаха

СБУ объявила в розыск Владимира Цемаха

 Зеленский созвал СНБО Украины для подготовки к нормандской встрече

Зеленский созвал СНБО Украины для подготовки к нормандской встрече
Вучич заявил о приостановке Сербией закупок оружия

Вучич заявил о приостановке Сербией закупок оружия

Столтенберг заявил, что Украина и Грузия могут в перспективе вступить в НАТО

Столтенберг заявил, что Украина и Грузия могут в перспективе вступить в НАТО
16:03   3 Декабря 2019
Весь мир

Вучич заявил о приостановке Сербией закупок оружия

Вучич заявил о приостановке Сербией закупок оружия

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что руководство страны решило приостановить дальнейшие закупки вооружений и заняться реформой армии. Об этом он сообщил в ходе визита белорусского коллеги Александра Лукашенко в Белград.

Глава сербского государства подготовил Лукашенко торжественный прием перед правительственным комплексом «Палата Сербия», после разговора за закрытыми дверями президенты сделали заявления для СМИ.

«...начнем дополнительную реформу нашей армии, сделаем ее еще более мобильной, быстрой в системном смысле, но не в смысле покупки оружия, как думают наши люди, напротив, даже приостановим покупки вооружений», — сказал Вучич.

Сербия — крупнейший европейский импортер оружия и военной техники из России. Ранее Белград купил у Москвы семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, а также получил в дар шесть истребителей МиГ-29 и десять бронетранспортеров БРДМ-2МС.

Также Сербия заказала у России ЗРПК «Панцирь-С».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#сербия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...