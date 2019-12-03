Вучич заявил о приостановке Сербией закупок оружия

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что руководство страны решило приостановить дальнейшие закупки вооружений и заняться реформой армии. Об этом он сообщил в ходе визита белорусского коллеги Александра Лукашенко в Белград.

Глава сербского государства подготовил Лукашенко торжественный прием перед правительственным комплексом «Палата Сербия», после разговора за закрытыми дверями президенты сделали заявления для СМИ.

«...начнем дополнительную реформу нашей армии, сделаем ее еще более мобильной, быстрой в системном смысле, но не в смысле покупки оружия, как думают наши люди, напротив, даже приостановим покупки вооружений», — сказал Вучич.

Сербия — крупнейший европейский импортер оружия и военной техники из России. Ранее Белград купил у Москвы семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, а также получил в дар шесть истребителей МиГ-29 и десять бронетранспортеров БРДМ-2МС.

Также Сербия заказала у России ЗРПК «Панцирь-С».