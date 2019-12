Lockheed Martin получила почти миллиард долларов на гиперзвуковую ракету для США

Американская военно-промышленная корпорация разработает новую ракету ARRW для ВВС США. Об этом сообщил представитель Пентагона. По его словам, Lockheed Martin получила более 988,8 миллиона долларов в рамках контракта. Разработают ракету в Орландо к 31 декабря 2022 года​​​.

Согласно контракту, корпорация спроектирует конструкцию гиперзвуковой ракеты, испытает и подготовит к серийному производству. В июне 2019 года американские военно-воздушные силы успешно испытали прототип ракеты AGM-183A (или ARRW), которую установили на внешней подвеске стратегического бомбардировщика B-52 Stratofortress.

Lockheed Martin совместно с другими компаниями разрабатывает ARRW класса «воздух-поверхность» с 2018 года. Корпорации на эти цели уже выделяли 480 миллионов долларов.

Lt. Col. John Caldwell, @AFThunderbirds Commander and Orlando native, stopped by to preview what they have in store for the first-ever Lockheed Martin Space and Air Show. Learn more: https://t.co/8e3kiyaMQX #LMSAS #IITSEC pic.twitter.com/smYGhpY6FL