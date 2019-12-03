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15:34   3 Декабря 2019
Весь мир

Lockheed Martin получила почти миллиард долларов на гиперзвуковую ракету для США

Lockheed Martin получила почти миллиард долларов на гиперзвуковую ракету для США

Американская военно-промышленная корпорация разработает новую ракету ARRW для ВВС США. Об этом сообщил представитель Пентагона. По его словам, Lockheed Martin получила более 988,8 миллиона долларов в рамках контракта. Разработают ракету в Орландо к 31 декабря 2022 года​​​.

Согласно контракту, корпорация спроектирует конструкцию гиперзвуковой ракеты, испытает и подготовит к серийному производству. В июне 2019 года американские военно-воздушные силы успешно испытали прототип ракеты AGM-183A (или ARRW), которую установили на внешней подвеске стратегического бомбардировщика B-52 Stratofortress.

Lockheed Martin совместно с другими компаниями разрабатывает ARRW класса «воздух-поверхность» с 2018 года. Корпорации на эти цели уже выделяли 480 миллионов долларов.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #пентагон #ракета #lockheed martin

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