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15:35   3 Декабря 2019
Весь мир

Турция создаст две новые военные базы на севере Сирии

Турция создаст две новые военные базы на севере Сирии

Армия Турции построила еще две военные базы в сирийских населенных пунктах аль-Тулан и аль-Канхир в районе города Рас-эль-Айн в провинции Хасака. Об этом пишут арабские СМИ.

Рас-эль-Айн находится в 85 километрах от города Хасака и недалеко от границы с Турцией.

Напомним, 22 октября состоялась встреча лидеров России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Сочи. В ходе нее был подписан меморандум о взаимопонимании, направленный на урегулирование ситуации на северо-востоке Сирии. Стороны договорились о совместном российско-турецком военном патрулировании районов, граничащих с созданных Анкарой на сирийской границе 30-метровой зоной безопасности.

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Автор: Виктория Разумовская
#сирия #турция #военная база

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