Представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Китай введет санкции против США по результатам 14 недель протестов в Гонконге. Об этом во вторник, 3 декабря, сообщает Федеральное агентство новостей.

По информации СМИ, речь идет о запрете кораблям США заходить в порты Китая, а также о пресечении или серьезном ограничении деятельности неправительственных международных организаций с центром в США, оказывающих прямую информационную поддержку участникам личных беспорядков. Это касается National Endowment for Democracy, International Republican Institute, Human Rights Watch, Freedom House.

Поводом для таких мер послужило приятие Вашингтоном возмутительного закона о поддержке демократии. Напомним, группы, аккредитованные США, открыто поддерживали протестующих, причем не только информационно, но и финансово. Закон, который был принят в ноябре, обязал докладывать Конгрессу о ситуации с правами человека в Гонконге. Китай, разумеется, справедливо назвал это вмешательством во внутренние дела с целью дестабилизации.

Однако протесты в Гонконге до сих пор не заканчиваются. При этом Штаты даже перестали скрывать свою заинтересованность в победе участников беспорядков. По словам представителя МИД США, дипломаты часто встречались с лидерами оппозиции в Гонконге и Макао, в том числе с участием «наблюдателей» от организаций, действующих в России.

Примечательно, что летом в Москве лидеры «оппозиции», устроившие беспорядки на выборах в Мосгордуму, действовали по той же схеме, какая была замечена на протестах в Венесуэле и Гонконге. Именно поэтому в России был принят закон о иноагентах, который позволит защититься от влияния западных структур, которые желают разрушить обстановку в стране.

Китай поступил аналогично и принял санкции против западных правозащитных структур, которые якобы следят за соблюдением прав человека, но в реальности лишь защищают право США контролировать и определять курс, по которому страна будет развиваться.

Россия и Китай стали союзниками в борьбе с пагубной политикой вмешательства Штатов. Обе страны обладают огромной территорией и богатыми ресурсами. Именно поэтому Вашингтону видится выгодным погрузить государства в хаос. Так случилось с Ираком, Ливией и другими странами. Однако Китай имеет достаточно экономических рычагов, которые могут сильно ударить по американскому бизнесу, поэтому США следует хорошо подумать над отзывом закона о поддержке оппозиционеров Гонконга.