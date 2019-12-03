Свидетель рассказал, как США, курдские боевики и ИГ* наладили воровство нефти в Сирии

Стрингеру Федерального агентства новостей (ФАН) удалось снять на видео одного из водителя нефтевозов, на которых США и подконтрольные им курдские боевики и террористы ИГ* (запрещено в РФ) вывозят сирийскую нефть в соседний Ирак и получают за это большие деньги. Причем до 80 процентов выручки забирают высокопоставленные военачальники из Пентагона.

По словам мужчины, он начал возить нефть с 2016 года, когда практически вся территория Заевфратья находилась в оккупации террористов ИГ*. С тех пор начальство не сменилось, несмотря на то, что ИГ* было выбито из-за Евфрата, а на его месте теперь находятся курдские радикалы и армия США.

Свидетель рассказал, что дважды в неделю перевозил нефть с поля Аль-Омар в Дейр-эз-Зоре в Иракский Курдистан, он занимался этим, потому что не хватало денег. Кто именно являлся его «работодателем», он не смог сказать конкретно, но заявил, что кураторы были всегда одни и те же за все время его работы. По его словам, прибыль неизменно попадала в карман США.

Кроме того, установлено, что ключевую роль в краже нефти играют наемники ЧВК Blackwater и главари курдских формирований, которые имеют небольшой процент от продажи нефти. Именно они получают оставшиеся от дохода деньги, которыми США вынуждены делиться за сотрудничество.

«Террористы ИГ* получали прибыль от сбыта энергоресурсов Дейр-эз-Зора и Хасаки, потом туда пришли курдские бандформирования и тоже залезли в эту "кормушку". Но финансовый центр, который координирует движение этих нелегально "заработанных" денег, один и тот же — США», — передает слова доктора военных наук Анатолия Матвийчука ФАН.

Как заявил эксперт, курдские радикалы и ИГ* являются лишь вспомогательным прикрытием для США, которые открыто воруют нефть, оккупировав сирийские территории.

Накануне Федеральное агентство новостей (ФАН) выпустило новое масштабное расследование, в котором рассказывается о сотрудничестве США с террористами ИГ*. В расследовании есть факты, которые подтверждают сотрудничество Вашингтона с боевиками.

На минувшей неделе ФАН выпустило первую часть расследования, в котором сообщалось, что российский либеральный журналист Денис Коротков из «Новой газеты» при помощи денег, полученных от беглого олигарха Михаила Ходорковского, сотрудничал с террористами ИГ* в Сирии и добывал у них данные о российских военных.

* ИГ — террористическая группировка, запрещена в России.