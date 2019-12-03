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15:04   3 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

СБУ объявила в розыск Владимира Цемаха

СБУ объявила в розыск Владимира Цемаха

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск бывшего командира одного из подразделений «ПВО» самопровозглашенной ДНР Владимира Цемаха. В Киеве его называли свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing над Донбассом в 2014 году.

По данным сайта МВД страны, Цемах – «лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования». Он исчез 23 сентября 2019 года. Обычно в розыск объявляют после того, как статус свидетеля меняется на подозреваемого, пишет РИА Новости.

Ведомство отметило, что Цемах проходит подозреваемым по статьям о терроризме. Ему грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества или без нее.

В июне сотрудники СБУ похитили Цемаха из его квартиры в Снежном и вывезли в Киев. В сентябре он вышел на свободу в рамках обмена задержанных РФ и Украиной.

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Автор: Арсений Аскольский
#украина #сбу

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